Rhön-Grabfeld: Das Böse lebt unter uns – Verabredung zum Mord an einem Kind – Verhandlung am Landgericht Schweinfurt beginnt

SCHWEINFURT / RHÖN-GRABFELD – In der Region ereigneten sich Dinge, die man als normaler Mensch nicht für möglich halten will. Abgründe des menschlichen Daseins, die aber tatsächlich auch manchmal aufgedeckt werden. Wie im Falle des Herrn H., der sich im Internet über das F***** von Kindern austauschte und sogar ein Kind entführen, missbrauchen und töten wollte. Zum Glück konnte er das nicht mehr in die Tat umsetzen.

Über 3.500 Dateien mit kinderpornografischen Bilder und Videos hatte der Mann bei der Hausdurchsuchung im März 2023 angesammelt. Diese gingen von Darstellungen der Geschlechtsteile und des Gesäßes der Kinder über sexuellen Handlungen der Kinder untereinander, bis hin zu schweren sexuellen Missbräuchen von Erwachsenen an Kindern mit Gewalthandlungen und Fesselungen.

In Chats erzählte der Mann mit Stolz, dass er 8-Jährige Jungen missbrauche und schlug seinem Chatpartner vor, einen 5-Jährigen auf einem Spiel- oder Fußballplatz zu suchen, zu entführen und schwer zu missbrauchen. Gewaltfantasien, die man als normaler Mensch nicht für möglich hält, spielten dabei eine vordergründige Rolle. Am Ende der geplanten Tortur sollte das Kind getötet werden.

Zu dem Treffen und einer Ausführung kam es nur deshalb nicht, weil der Kontakt zwischen dem Angeschuldigten und dem Chatpartner abbrach, weil dieser nach einer Wohnungsdurchsuchung verhaftet worden war. Glücklicherweise fanden die Ermittlungsbehörden im Zuge dessen auch die Daten des Angeschuldigten.

In der Verhandlung geht es somit um die Verabredung zur gemeinschaftlichen grausamen Tötung eines Menschen zur Befriedigung des Geschlechtstriebes und um die Beschaffung, den Besitz und die Zugänglichmachung von kinderpornografischen Inhalten.

Die Verhandlung beginnt am 22.01.24 im Landgericht Schweinfurt und wird am 23.01. und 30.01. fortgesetzt.

