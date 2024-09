Rekordzahl Duale Studienplätze: Schaeffler-Standort Schweinfurt begrüßt 83 neue Auszubildende

SCHWEINFURT – Mit dem Start des neuen Ausbildungsjahres haben 83 Nachwuchskräfte am Schaeffler-Standort Schweinfurt ihre berufliche Laufbahn begonnen. Von diesen haben sich 67 für eine Ausbildung in gewerblich-technischen oder betriebswirtschaftlichen Berufen entschieden, während weitere 16 ein duales Studium in verschiedenen Fachrichtungen starten.

Schaeffler legt großen Wert auf die Ausbildung von Nachwuchskräften für den eigenen Bedarf, insbesondere angesichts des Fachkräftemangels. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Modernisierung seiner Ausbildungszentren, um den jungen Talenten eine ansprechende Lernumgebung mit hochmodernen Maschinen und Technologien wie Robotik und Automatisierungstechnik zu bieten.

Uwe Geisel, Ausbildungsleiter am Schaeffler-Standort Schweinfurt, betont die Bedeutung einer fundierten Ausbildung als Grundlage für eine nachhaltige berufliche Entwicklung. Er lobt das Engagement und die Leidenschaft, mit der die neuen Fachkräfte ihre berufliche Reise antreten.

Ein Highlight ist die steigende Zahl dualer Studienplätze, die bei Schaeffler angeboten werden. Mit 116 Studierenden in den letzten fünf Jahren wurde ein neuer Rekord erreicht. Marc Pöhlmann, der deutschlandweit für die dual Studierenden bei Schaeffler verantwortlich ist, beschreibt den Beginn dieses Weges als eine spannende Reise voller neuer Erfahrungen und beruflicher Möglichkeiten.

Insgesamt starten deutschlandweit rund 350 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung bei Schaeffler an 17 Standorten, wo über 1.000 Personen in etwa 20 verschiedenen Berufen und 16 dualen Studiengängen ausgebildet werden.

Interessierte für den Ausbildungsstart 2025 können sich über die Webseite www.ausbildung-bei-schaeffler.de informieren und einen virtuellen Einblick in die Ausbildung bei Schaeffler auf der Plattform CareerXperience erhalten.