Rollstuhl-Fahrer wird auf der Fahrbahn übersehen

BAD KISSINGEN – Am Sonntagmorgen, gegen 09:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Hartmannstraße / Kapellenstraße. Eine Opel-Fahrerin wollte nach links in die Kapellenstraße abbiegen und übersah dabei einen Mann, der gerade die Fahrbahn in seinem Rollstuhl überqueren wollte.

Durch den Zusammenstoß kippte der Rollstuhl um, und der Mann wurde verletzt. Er wurde zur Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zur Schadensregulierung wurden die Personalien der Beteiligten ausgetauscht.