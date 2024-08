Ronan Keating kommt nach Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Im Sommer 2024 wird der Luitpoldpark in Bad Kissingen wieder zum Open-Air-Gelände. Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums als Sänger und Musiker wird Ronan Keating am 29.08.2024 live auf der Bühne im Luitpoldpark auftreten.

Ronan Keatings beeindruckende Musikkarriere begann 1994 mit der Boyband Boyzone. Ihr erster Hit-Song „Love Me For A Reason“ stieg sofort in die Top Drei der Single-Charts ein. Mit Boyzone, einer der größten Pop-Bands der Neunziger, erreichte er sechs Nummer-1-Hits und insgesamt 16 Top-Five-Singles. Sein Solo-Debüt gelang ihm 1999 mit der Nummer-1-Single „When You Say Nothing At All“ aus dem Soundtrack von „Notting Hill“.

2004 feierte Ronan Keating sein erstes Jahrzehnt in der Musikindustrie mit dem Album „Ronan Keating – 10 Years Of Hits“, das weltweit fast 2,5 Millionen Exemplare verkaufte. Weitere erfolgreiche Alben wie „Bring You Home“ (2006) und „Time Of My Life“ (2016) folgten. Neben seiner Musikkarriere fand er auch eine Leidenschaft für das Radio. Seit 2017 ist er Co-Moderator der Morningshow „Magic Breakfast“ bei Magic Radio und hat sich als Radiomoderator etabliert.

Während der Pandemie veröffentlichte Ronan das Studioalbum „Twenty Twenty“ zur Feier seines 20-jährigen Solojubiläums und zeigte 2021 seine Vielseitigkeit als TV-Moderator in der BBC-Prime-Time-Show „The One Show“ sowie als Juror bei ITV’s „The Voice Kids“ und aktuell bei „The Voice of Germany“.

Für 2024 plant Ronan Keating eine neue Deutschlandtour, die seine Fans begeistern wird. Die Zuschauer können sich auf eine einzigartige Live-Performance freuen, wenn Ronan Keating am 29.08.2024 im Luitpoldpark in Bad Kissingen auftritt.

Karten für das Konzert sind erhältlich für € 76,90 (Stehplatz) und € 89,65 (Tribüne Sitzplatz – freie Platzwahl) und können an der Tickethotline unter der Nummer 0 64 53 – 91 24 70 sowie über depro-konzerte.de erworben werden.