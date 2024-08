„Rund um die Burg“ im Museum Barockscheune Volkach

VOLKACH – „Rund um die Burg“ – so lautet eine sehenswerte und interaktive Ausstellung des Bezirks Unterfranken, die vom 2. August bis 1. November 2024 im Museum Barockscheune in Volkach stattfindet. Themeninseln und Mitmachstationen illustrieren den Alltag in mittelalterlichen Burgen und laden Kinder, Familien, Schulklassen, Großeltern und alle Neugierigen zu einem kurzweiligen Besuch in die Barockscheune ein.

Zu sehen ist diese spannende Ausstellung ab dem 2. August zu den üblichen Öffnungszeiten des Museums Barockscheune Volkach. Offiziell eröffnet wird sie am Sonntag, 4. August, 17 Uhr: Anne Kraft vom Bezirk Unterfranken führt in die Ausstellung ein. Wer bei der offiziellen Eröffnung dabei sein möchte, meldet sich bitte an unter:karin.kraus@volkach.de

Die Leiterin der Barockscheune, Margit Hofmann, freut sich auf diese besondere Sonderausstellung der Unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken in Zusammenarbeit mit dem Museum für Franken, die nicht nur Kinder begeistern wird und lädt herzlich ein.

Das Museum Barockscheune Volkach ist zu folgenden Zeiten geöffnet: freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags, sonntags, feiertags von 11 bis 17 Uhr.