Bild Zeitung: Corona-Skandal in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Es ist unglaublich: Ein Servicetechniker aus Schweinfurt wollte zu einem Corona-Test in die Teststelle und findet unbesetzte Räume mit ungeschützten und laufenden Computern vor. Sogar ein Blick in die Patientendaten ist möglich!

Das berichtet die Bild heute: Robert W. ist Servicetechniker aus Schweinfurt und wollte zu einem Corona-Test in die Corona-Teststelle in Schweinfurt. Diese wird von Stadt und Landkreis Schweinfurt in der Sporthalle des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums betrieben. Dort findet er niemanden vor, nur frei zugängige Räume mit PCs ohne Schutzvorrichtungen. Er wendet sich an die Polizei und einen Anwalt. Dieser verständigt sofort die Staatsanwaltschaft Schweinfurt. Der Zeuge übergibt seine Video-Aufnahmen an die Bild.

Die Bild spricht von einem Skandal und von einer Überforderung von Behörden und Gesundheitsämtern.

www.bild.de/video/clip/news-inland/corona-skandal-in-schweinfurt-so-entdeckte-ich-offen-einsehbare-patienten-daten-69792934.bild.html

Quelle: Bild