Unfall mit der Nagelpistole: Durchschlagene Pressspanplatte bringt 59-JÃ¤hrigen in die Handchirurgie

MASSBACH – Am Freitagmittag ereignete sich ein Unfall, als ein 59-jähriger Mann mit seinem Schwiegersohn zusammen auf einer Hausbaustelle arbeitete. Dieser hielt von hinten eine Pressspanplatte, während der 35-jährige Schwiegersohn von vorne mit einer Nagelpistole die Platte befestigen wollte.

Dabei durchschlug ein Nagel die Pressspanplatte und verletzte die Hand des Schwiegervaters, welcher seine Finger versehentlich auf gleicher Höhe mit der Nagelpistole hatte. Dieser wurde daraufhin vom Krankenwagen abgeholt und mit zwei verletzten Fingern in die Handchirurgie nach Bad Neustadt gebracht.

Beim Ladendiebstahl erwischt

BAD KISSINGEN – Am Freitagmittag teilte ein Ladendetektiv einen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Steubenstraße mit. Wie sich dann herausstellte, hatten eine 41-jährige Frau und ihr 21-jähriger Sohn gemeinschaftlich Waren im Wert von 92,81 Euro in einer Handtasche versteckt und an der Kasse nicht bezahlt. Gegen sie wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Weiterhin erhielten die Beiden ein einjähriges Hausverbot.

Einige Stunden später teilte der gleiche Ladendetektiv erneut einen Diebstahl in dem Einkaufsmarkt mit. Diesmal hatte ein 38-jähriger Mann Waren in seinen Rucksack gepackt, ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Bei der Ware handelte es sich um Lebensmittel im Gesamtwert von 7,58 Euro. Auch der 38-jährige erhält eine Anzeige und ein Hausverbot.

Unfallflucht

OERLENBACH – Am 19.06.2020 wurde in der Bayernstraße in Eltingshausen ein geparkter Pkw angefahren. Die Besitzerin des BMW parkte ihr Fahrzeug im Zeitraum von 09:45 – 11:45 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie den beschädigten Außenspiegel. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren am Spiegel hängen geblieben ist und diesen dabei beschädigt hat. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 250 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.