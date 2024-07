Sagenhafte 4,08 Promille im Straßenverkehr – Fahrer eines dunklen Audi Kombi als Zeuge eines verhinderten Verkehrsunfalls gesucht

SCHWEINFURT, Hadergasse – Am Sonntag, den 14.07.2024 gegen 17.20 Uhr konnte ein Zeuge beobachten wie eine augenscheinlich angetrunkene Person in der Hadergasse in ihren grauen VW Fox stieg und losfuhr.

Die Fahrerin konnte durch die eingesetzten Streifen an ihrer Anschrift angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurde ein Atemalkoholwert von 4,08 Promille festgestellt. Während der Fahrt von der Hadergasse zur Wohnanschrift der Beschuldigten kam es zu einem Beinaheunfall mit einem dunklen Audi Kombi.

Nur durch ein Ausweichmanöver beider Verkehrsteilnehmer konnte der Zusammenstoß verhindert werden. Die Polizei Schweinfurt ist nun auf der Suche nach dem Fahrer des dunklen Audi Kombi um diesen als Zeugen anzuhören. Der Fahrer möchte sich bitte unter der Rufnummer 09721/202-0 bei der hiesigen Dienststelle melden.