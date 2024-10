Saisonstart für den AC 82 Schweinfurt in der 2. Bundesliga

SCHWEINFURT – Am Samstag startet die erste Mannschaft des AC 82 in die Saison der 2. Bundesliga. Nachdem der Aufstieg erst am letzten Kampftag der vergangenen Saison erreicht wurde, lautet das Ziel nun, sich in der Liga zu etablieren und die Klasse zu halten. Die ersten Punkte sollen dabei möglichst gegen die Gäste vom A-Team Lifting aus Augsburg geholt werden.

Trainer Philipp Lendner erklärt: „Es gibt bei diesen Wettkämpfen insgesamt drei Tabellenpunkte zu gewinnen – je einen für die Teildisziplinen Reißen und Stoßen sowie einen für das Gesamtergebnis. Gerade beim ersten Kampf einer Saison ist das schwer einzuschätzen, aber ich hoffe, dass wir den Favoriten aus Augsburg im Reißen zumindest ärgern können. Im Stoßen und Zweikampf dürfte es aber schwer werden, auch weil wir nicht mit unserer besten Mannschaft antreten können. Damit muss man in einer höheren Liga rechnen. Ich erwarte dennoch einen spannenden Wettkampf und hoffe auf die Unterstützung der Zuschauer.“

Der Wettkampf beginnt um 17 Uhr in der Halle des Vereins vor der Wohnscheibe.