SANTIANO rocken im Luitpoldpark Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Im Sommer 2024 wird der Luitpoldpark in Bad Kissingen wieder zum Open-Air-Gelände. Am 30.08.2024 stehen SANTIANO auf der großen Bühne im Luitpoldpark und sorgen für ein unvergessliches Live-Erlebnis unter freiem Himmel.

SANTIANO – Ein unvergesslicher Sommerabend

Was wäre ein Sommer ohne die energiegeladenen Open-Air-Konzerte von SANTIANO? Die Band, bekannt für ihre mitreißenden Auftritte und ihren einzigartigen Mix aus maritimen Klängen und modernem Folk-Rock, hat in den letzten Jahren zahlreiche Erfolge gefeiert. Ihre Sommertour 2023 zum 10-jährigen Jubiläum war nahezu ausverkauft und feierte eine Dekade voller großartiger Erfolge.

Mit fast vier Millionen verkauften Tonträgern, vier Nummer-eins-Alben und etlichen Gold-, Platin- und Diamant-Awards, darunter vier Echos, steht der Weg des norddeutschen Quintetts im Zeichen überwältigender Popularität. Hits wie „Lieder der Freiheit“, „Frei wie der Wind“, „Wenn die Kälte kommt“ und „Gott muss ein Seemann sein“ haben ihnen einen festen Platz in der deutschen Musikszene gesichert und eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Live und Open Air

Die Fans können sich auf einen unvergesslichen Abend unter freiem Himmel freuen. Die Kombination aus kraftvollen Balladen und fröhlichen, tanzbaren Melodien wird garantiert für ausgelassene Stimmung sorgen. SANTIANO haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie ein Talent für Live-Auftritte haben, bei denen sie das Publikum mit ihrer Musik und Energie mitreißen.

Egal ob Metalheads, Familien, Paare oder ganze Cliquen – bei SANTIANO trennt nichts die Menschen. Gemeinsam singen, lachen und tanzen die Fans mit der Band an schönen Sommerabenden in den besten Open-Air-Spielen Deutschlands. Der Luitpoldpark in Bad Kissingen wird sich am 30.08.2024 in eine große Feier verwandeln.

Tickets

Karten sind erhältlich an der Tickethotline unter der Nummer 0 64 53 – 91 24 70 und auf www.depro-konzerte.de. Verpasst nicht die Gelegenheit, ein Stück Sommer und unvergessliche Momente mit SANTIANO zu erleben!