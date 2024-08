Schlag gegen internationale Cyberkriminalität

MÜNCHEN/BAMBERG – Nach intensiven Ermittlungen der bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelten Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) und des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA), Dezernat 54 – Cybercrime, ist ein internationaler Schlag gegen die kriminelle Ransomware-Gruppierung Radar/Dispossessor gelungen.

Diese Gruppierung, die seit ihrer Gründung im August 2023 aktiv war, hat sich zu einem weltweit vernetzten Akteur entwickelt. Ihre Ziele umfassten kleine bis mittelständische Unternehmen und Institutionen aus verschiedenen Branchen, darunter Produktion, Entwicklung, Bildung, Finanzdienstleistungen und Transport. Die Angriffe konzentrierten sich zunächst auf die USA, doch im Laufe der Ermittlungen wurden 43 weitere betroffene Unternehmen in Ländern wie Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Honduras, Indien, Kanada, Kroatien, Peru, Polen, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland identifiziert.

Radar/Dispossessor nutzte Schwachstellen in IT-Systemen wie schwache Passwörter und fehlende Zwei-Faktor-Authentifizierungen, um sich Zugang zu den Systemen der betroffenen Unternehmen zu verschaffen. Nach dem Zugang erhielten die Täter höhere Administrationsrechte und leiteten alle erreichbaren Dateien aus, bevor sie die eigentliche Ransomware zur Verschlüsselung der Daten einsetzten. Die Täter forderten von den Unternehmen Lösegeld und erhöhten den Druck durch Drohungen und die Veröffentlichung gestohlener Daten auf einer Leakseite.

Dank der internationalen Zusammenarbeit mit dem FBI und anderen Strafverfolgungsbehörden gelang es, 17 Server in Deutschland, drei in Großbritannien und fünf in den USA zu beschlagnahmen sowie acht kriminell genutzte Domains unschädlich zu machen. Die Ermittlungen führten zur Identifizierung von zwölf Tätern aus Deutschland, der Ukraine, Russland, Kenia, Serbien, Litauen und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein internationaler Haftbefehl wurde gegen einen der Täter erlassen.

Guido Limmer, Vizepräsident des Bayerischen Landeskriminalamts, betonte, dass die Beschlagnahmung der IT-Infrastruktur ein bedeutender Erfolg im Kampf gegen Cyberkriminalität sei und Unternehmen weltweit vor existenziellen finanziellen Folgen bewahre. Wolfgang Gründler, Generalstaatsanwalt in Bamberg, unterstrich die Wichtigkeit der strafrechtlichen Verfolgung solcher hochprofessionellen Netzwerke und hob die Entschlossenheit hervor, mit der die ZCB und internationale Partner gegen Ransomware-Akteure vorgehen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.