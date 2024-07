Schneidende Motorradfahrer gesucht – Gibt es Zeugen?

AIDHAUSEN – Am Sonntag, den 28.07.2024, gegen 15:20 Uhr, befuhr eine 20-jährige mit ihrem Pkw Mercedes die Kreisstraße HAS 36 von Happertshausen kommend in Fahrtrichtung Wetzhausen.

Hierbei fuhren dem Fahrzeug der Geschädigten zunächst zwei Motorradfahrer hinterher, die mehrfach den Sicherheitsabstand zu ihr unterschritten. In einer Linkskurve setzte einer der beiden Motorradfahrer zu einem Überholvorgang an. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw scherte der Motorradfahrer so knapp vor dem Pkw der Geschädigten wieder ein, dass diese nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer zu vermeiden. Hierbei geriet die Geschädigte mit den beiden rechten Reifen ihres Fahrzeugs in das Bankett, weswegen sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Dieses schlingerte, stellte sich quer und rutschte anschließend über den angrenzenden Straßengraben in ein Feld. Dort kam der Pkw auf seinen Rädern zum Stehen. Durch den Vorfall wurde die Fahrerin des Mercedes leicht verletzt. Sie musste mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in das Leopoldina-Krankenhaus nach Schweinfurt verbracht werden. Dieses konnte sie allerdings nach erfolgter ambulanter Versorgung wieder verlassen.

Die Motorradfahrer setzten ihre Fahrt unbeirrt fort. Am Mercedes war ein Sachschaden von ca. 4000 Euro entstanden. Dieser wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme von Angehörigen der Geschädigten aus dem Feld geborgen. Von dem flüchtigen Motorradfahrer ist lediglich ein Teilkennzeichen bekannt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Unfallfluchtfahndung der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck.