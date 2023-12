Schonungen: Streit in Mehrfamilienhaus eskaliert – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Dienstagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen den Hausbewohnern gekommen. Der 19-jährige Tatverdächtige zog im Verlauf der Streitigkeit ein Messer und bedrohte damit eine 43-jährige Frau, die auf Besuch bei einer Hausbewohnerin war. Der junge Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr, ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Krumme Gasse“ zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hausbewohnern gekommen. Dem Sachstand nach kam es sodann zwischen einem 19-jährigen und einer 43-jährigen zu einer zunächst verbalen Streitigkeit. In der Folge zog der Tatverdächtige ein Messer und versuchte hiermit die Frau zu verletzten. Eine Hausbewohnerin wurde auf das Geschehen aufmerksam und konnte durch ihr beherztes Eingreifen dem Mann das Messer abnehmen. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Die hinzugerufenen Beamten der Schweinfurter Polizei nahmen den jungen Mann noch vor Ort fest.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, hat die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen, die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt geführt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 19-jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

