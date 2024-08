Schwarzfahrer wird aggressiv

MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Bei einer Ticketkontrolle in der Regionalbahn von Erfurt nach Würzburg zeigte sich ein Fahrgast am Freitagnachmittag so aggressiv, dass der Zugbegleiter die Polizei Mellrichstadt alarmierte.

Am Bahnhof in Mellrichstadt stellte sich heraus, dass der 20-Jährige ohne gültigen Fahrschein unterwegs war und somit „schwarz“ fuhr. Nach Feststellung seiner Personalien wurde ihm die Weiterfahrt verweigert, und er musste seine Reise zu Fuß fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen werden nun von der zuständigen Bundespolizei-Dienststelle übernommen.