Schweinfurt: 42-Jähriger dealt?

SCHWEINFURT – Als am Freitag kurz vor Mitternacht eine Streife in der Krummen Gasse um die Ecke kam, erkannten die Beamten, wie ein 42-jähriger Mann ein Druckverschlusstütchen fallen ließ. An der Stelle wurde dann ein Tütchen mit einem kleinen Haschischbröckchen aufgefunden.

Bei einer weitergehenden Durchsuchung bei dem Mann und seinen mitgeführten Sachen wurde schließlich eine Haschischplatte mit ca. 40 g aufgefunden und sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde im weiteren Verlauf auch dessen Wohnbereich durchsucht. Hier wurde dann allerdings nichts weiter gefunden. Auf ihn kommt nach dem Betäubungsmittelgesetz eine Anzeige zu, mit dem Verdacht auf Handel von Betäubungsmittel, da die Menge zusammen mit weiterem Verpackungsmaterial (Konsumeinheiten) dies zuließ.