Schweinfurt A70: Vergessener Spiegelblick führt zu schwerem Unfall

SCHWEINFURT A70 – Am Donnerstagabend gegen 17:00 Uhr verunfallte eine 41-jähriger Fahrerin, die mit ihrem Pkw Smart auf der A70 bei Schweinfurt in Fahrtrichtung Bayreuth unterwegs war. Zum Unfallzeitpunkt befuhr die Frau die mittlere Fahrspur von dreien.

Als sie auf die linke Fahrspur wechseln wollte, übersah sie einen von hinten kommenden Pkw Seat. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß in dessen Folge die Unfallverursacherin ins Schleudern geriet und nach rechts in die Leitplanke abkam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart über die Leitplanke geworfen, überschlug sich mehrmals und kam fünf Meter tiefer im Abhang auf dem Dach liegend zum Stehen. Der andere Fahrzeugführer konnte seinen Seat nach dem Zusammenstoß stabilisieren und kam sicher auf der linken Fahrspur zum Stehen.

Die beiden Verletzten Insassinnen des Smart mussten durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehren Schweinfurt, Werneck und Grafenrheinfeld aus dem Fahrzeug befreit werden. Die beiden Insassen kamen mit Frakturen und diverse Schnittverletzung jeweils in ein Krankenhaus in Schweinfurt. Aufgrund der Verkehrslage wurde die A70 für die Bergung zeitweise voll gesperrt. Die Feuerwehren unterstützten die Beamten der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck bei der Ableitung an der Autobahnanschlussstelle Schweinfurt-Hafen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.