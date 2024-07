Schweinfurt: Dienststellen am 12. Juli ab 13 Uhr geschlossen

SCHWEINFURT – Die Dienststellen der allgemeinen Verwaltung der Stadt Schweinfurt (Rathaus mit Kassengebäude, Harmoniegebäude, Jobcenter, Zentrum am Schrotturm, Zeughaus, Friedrich-Rückert-Bau, Tiefbauamt, Forstamt, Verwaltungsgebäude am Johann-Modler-Weg, Stadtbücherei, Büros der kulturellen Einrichtungen sowie Führerscheinstelle und KFZ-Zulassung) sowie der Servicebetrieb Bau und Stadtgrün, die Friedhofsverwaltung, der Wertstoffhof in der Kurt-Römer-Straße 13, die Kompostanlage und der Grüngut-Abfall-Sammelplatz Euerbacher Weg sowie die Grüngut-Abfall-Sammelplätze Alter Wartweg und Paul-Ehrlich-Straße sind am

Freitag, 12. Juli

ab 13:00 Uhr

auf Grund einer internen Veranstaltung geschlossen.

Auch telefonisch sind die Mitarbeiter ab 13:00 Uhr nicht mehr erreichbar.