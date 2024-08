Schweinfurt im Radsportfieber – Tausende Bürger und Gäste feierten Prolog und 1. Etappenstart der Lidl Deutschland Tour

SCHWEINFURT – Die Lidl Deutschland Tour startete erfolgreich mit einem fulminanten Auftakt in der Schweinfurter Innenstadt. Bei strahlendem Sonnenschein strömten mehrere Tausend Besucher in die Stadt, um den Prolog der beliebten Radsportveranstaltung mitzuerleben.

Neben den Weltklasse-Fahrern und Spitzensport lud ein buntes Rahmenprogramm die Gäste ein, den Tag in Schweinfurt zu genießen. Auf der Expo am Marktplatz präsentierten sich lokale und überregionale Dienstleister, während die Profi-Teams sich in der Bauerngasse mit ihren Teambussen und Fahrern den Fans hautnah zeigten.

Noch vor dem offiziellen Start durften Schweinfurter Fahrradbegeisterte die 2,9 Kilometer lange Prolog-Strecke testen. Bei der Ride Tour gingen zunächst Jugendliche und Erwachsene an den Start, bevor die Kleinsten bei der Kinder Joy of Moving mini Tour auf Fahrrad und Laufrad ihr Können zeigten.

Als der erste Fahrer, Mauro Brenner, auf dem Marktplatz ins Rennen startete, folgten ihm insgesamt 120 Teilnehmer auf der Strecke bis zur Niederwerrner Straße. Jonathan Milan sicherte sich den Sieg des Prologs mit einer Zeit von 3:16 Minuten und setzte sich damit an die Spitze der Lidl Deutschland Tour 2024.

Oberbürgermeister Sebastian Remelé, der den Startschuss zum Prolog gab, zeigte sich begeistert: „Es war ein großartiger Tag, nicht nur für Radsportfans. Besonders die Bilder von tausenden Menschen in unserer schönen Stadt haben mich sehr gefreut.“ Auch der Start der ersten Etappe am Donnerstag verlief erfolgreich, als die Fahrer unter großem Jubel Schweinfurt auf der 176,3 Kilometer langen Strecke nach Heilbronn verließen. Entlang der Route, bis hin zur Maxbrücke, säumten Zuschauer und Fans die Straßen und bejubelten die Radprofis.

Sportreferent Jürgen Montag betonte die Bedeutung des Events für die Stadt: „Die Lidl Deutschland Tour zeigt, dass Schweinfurt eine echte Sportstadt ist. Wir konnten viele Besucher von außerhalb begrüßen, die Schweinfurt durch die Tour neu entdeckt haben.“

Ein besonderer Dank ging an die örtlichen Sponsoren und die vielen ehrenamtlichen Helfer, ohne deren Engagement das Event nicht möglich gewesen wäre. Oberbürgermeister Remelé hob dabei die Radsportvereine der Stadt hervor, die maßgeblich zum Erfolg beigetragen hatten.

Im Rahmen der Tour fand im Rathaus ein Empfang durch den Oberbürgermeister statt, bei dem Rudolph Scharping, Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), und weitere prominente Gäste sich ins Goldene Buch der Stadt Schweinfurt eintrugen.

Die Lidl Deutschland Tour hinterließ in Schweinfurt unvergessliche Momente und weckte neue Begeisterung für den Radsport. Insgesamt feierten rund 10.000 Besucher friedlich und genossen die spannenden Wettkämpfe im Herzen der Stadt. Oberbürgermeister Remelé und Sportreferent Montag verabschiedeten die Tour mit besten Wünschen für die verbleibenden Etappen und dankten allen Beteiligten für ihre Unterstützung.