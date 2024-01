Schweinfurt: Roller entwendet und beschädigt – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT, Friedrichstraße / Hauptbahnhofstraße – Durch Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in Schweinfurt wurde am 23.01.2024, gegen 04.00 Uhr, ein beschädigter Roller hinter Firmengebäude in einem Gebüsch aufgefunden.

Ermittlungen ergaben, dass der Rollerdiebstahl durch den Eigentümer, welcher in der Friedrichstraße wohnhaft ist, noch nicht bemerkt wurde. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell keine vor.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.