Schweinfurt: Unfallfluchten summieren sich auf ca. 4.500 Euro – Gibt es Zeugen?

Schweinfurt, Theresienstraße. Am 19.06.2024 gegen 10.50 Uhr stellte der Mitteiler seinen schwarzen BMW i4 in der Theresienstraße am rechten Fahrbahnrand ab. Zu dieser Zeit war der Pkw unbeschädigt. Am Folgetag stellte er gegen 12.30 Uhr Beschädigungen an der linken Seite der Heckstoßstange fest, welche durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht wurden. Der Schaden beläuft sich aktuell auf etwa 1200 Euro.

Schweinfurt, Ignaz-Schön-Straße. In der Zeit von Mittwoch, den 19.06.2024, 16.30 Uhr auf Donnerstag, den 20.06.2024, 12.00 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Hyundai in der Ignaz-Schön-Straße angefahren. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen keine vor.

Schweinfurt, Gretel-Baumbach-Straße. Am Mittwoch, den 19.06.2024 zwischen 08.45 Uhr und 09.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Tegut ein grauer Seat durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen keine vor.