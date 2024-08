Sechsstelliger Schaden: Junger Mann schläft am Steuer ein

WARTMANNSROTH, OT SCHWÄRZELBACH, LKR. BAD KISSINGEN – Am frühen Samstagmorgen verlor ein 18-jähriger Fahranfänger die Kontrolle über seinen Opel, als er die Ortsdurchfahrt von Schwärzelbach in Richtung Wartmannsroth befuhr.

Dabei prallte er in eine Hauswand. Der junge Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden ist erheblich und könnte möglicherweise im sechsstelligen Bereich liegen.