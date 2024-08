Segelflieger legt Bruchlandung hin

BAD NEUSTADT A. D. SAALE – Mühlbach: Am Sonntagabend kam es im Rahmen eines Fliegerlagers auf dem Grasberg zu einem Unfall mit einem Segelflugzeug.

Der Pilot setzte gegen 17:30 Uhr zur Landung an, geriet jedoch vermutlich aufgrund zu geringer Höhe und Geschwindigkeit in einen zu steilen Endanflug. Dadurch traf die Flugzeugfront vor Beginn der Landebahn auf den Boden, das Segelflugzeug drehte sich um 180 Grad um die eigene Querachse und kam schließlich zum Stillstand. Der Pilot erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Campus gebracht. Der Sachschaden am Flugzeug wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Eine Gefährdung anderer Personen bestand zu keinem Zeitpunkt.