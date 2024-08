Seine Treppen sind Grundstock bemerkenswerter Stiftungen – Stadt Würzburg zeichnet Dr. h.c. Herbert Wellhöfer aus

WÜRZBURG – Dr. h.c. Herbert Wellhöfer, ein visionärer Unternehmer und engagierter Mäzen, führte das 1951 in Heidingsfeld gegründete Familienunternehmen Wellhöfer Treppen zu einem Vorzeigebetrieb, der schadstoffarm und klimaneutral produziert.

Doch seine beruflichen Erfolge waren nur ein Teil seiner bemerkenswerten Lebensgeschichte. Im Jahr 2011, als er in den Ruhestand trat, übergab er zusammen mit seiner Frau die gesamten Firmenanteile an die Stiftung Juliusspital, wodurch die Stiftung direkt an den Gewinnen des Unternehmens beteiligt wurde. Sein Engagement ging weit über das Geschäftliche hinaus: Wellhöfer tätigte großzügige Spenden, insbesondere im Bereich Kultur und Kunst, wofür er unter anderem von der Universität Würzburg mit der Ehrendoktorwürde und der Röntgen-Medaille ausgezeichnet wurde.

Nun wurde Dr. h.c. Herbert Wellhöfer als erster Stifter in das neue „Buch der Stiftungen und Spenden“ der Stadt Würzburg eingetragen. Diese Ehrung nahm Oberbürgermeister Christian Schuchardt persönlich vor und zeichnete Wellhöfer zusätzlich mit dem „Tanzenden Schäfer“ aus. „Sie sind viele Stufen nach oben gestiegen und stehen nun an der Spitze des Wohltätigkeitsturms“, erklärte Schuchardt und würdigte damit Wellhöfers umfangreiches Engagement für die Stadt.

Die Stadtgesellschaft hat von Wellhöfers Stiftungen in sozialer und kultureller Hinsicht erheblich profitiert. So floss ein großer Teil der von ihm übertragenen Firmenanteile seit 2011 in die Palliativ- und Hospizarbeit der Stiftung Juliusspital. Darüber hinaus trieb Wellhöfers Liebe zur Kunst ihn dazu, die Restaurierung der Kirche Mariä Schulz auf der Vogelsburg zu unterstützen und das Martin-von-Wagner-Museum großzügig zu fördern. Er spendete eine Sammlung von 400 griechischen Münzen, finanzierte eine Projektstelle und erneuerte das Beleuchtungssystem des Museums mit einer viertel Million Euro.

Wellhöfers Engagement wurde von zahlreichen Weggefährten gewürdigt, darunter Universitätspräsident Prof. Dr. Paul Pauli und Prof. Dr. Damian Dombrowski vom Martin-von-Wagner-Museum. Die Feierstunde fand im Wenzelsaal des Würzburger Rathauses statt, wo Wellhöfer gerührt seine Auszeichnung entgegennahm und sich in das Stiftungsbuch eintrug.