Sommerfest für Pflegefamilien: Zu Gast in der DDC-Factory

LANDKREIS SCHWEINFURT – Das Amt für Jugend und Familie des Landkreises Schweinfurt feierte vor kurzem zusammen mit rund 30 Pflegefamilien sein Sommerfest. Die Veranstaltung fand in der DDC Factory in Schweinfurt statt.

Landrat Florian Töpper begrüßte die Gäste und bedankte sich für das Engagement der Pflegefamilien, die mit ihrer wertvollen Arbeit das Amt für Jugend und Familie maßgeblich unterstützen. Töpper hob die Bedeutung der Pflegefamilien hervor und überreichte der Pflegeelterngruppe „Neues Zuhause“ einen Gutschein. Die Pflegeelterngruppe ist ein Zusammenschluss von Pflege- u. Adoptivfamilien aus dem Landkreis Schweinfurt und Umgebung, die sich u.a. regelmäßig zum Erfahrungsaustausch trifft.

Daniela Haupt, neue stellvertretende Jugendamtsleiterin, und Jonas Hornung, neuer Leiter Soziale Dienste 1, würdigten ebenfalls das Engagement der Pflegeeltern.

Kriz Malicki, einer der Gesellschafter der DDC, stellte die gastgebende DDC Factory als renommierte Kreativschmiede vor. Das Sommerfest bot für die Kinder und Jugendlichen Workshops in Breakdance, Hip-Hop und Graffiti sowie zahlreiche Spielmöglichkeiten an. Die großzügigen Räumlichkeiten und idealen Sommertemperaturen trugen zu einer gelungenen Veranstaltung bei. Pflegeeltern tauschten sich bei Kaffee und Kuchen aus, während die Kinder und Jugendlichen begeistert an den Kursen der DDC teilnahmen. Landrat Töpper bedankte sich nochmals ausdrücklich bei der Pflegeelterngruppe, die das Sommerfest seit Jahren gemeinsam mit dem Jugendamt organisiert.