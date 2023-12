Soziales Engagement mit süßem Weihnachtsgebäck: Bäckerinnung spendet 130 Stollen für zwei Einrichtungen im Landkreis

LANDKREIS SCHWEINFURT – Unter dem Motto „Geben ist schöner denn Nehmen“ fand nach einer coronabedingten Pause in diesem Jahr wieder die traditionelle Stollenspenden-Aktion der Bäckerinnung Schweinfurt-Haßberge statt.

Insgesamt 31 Innungsbetriebe beteiligten sich an der Adventsaktion. So kamen rund 130 Christstollen zusammen, die die Bäckerinnung nun an verschiedene karitative Einrichtungen gespendet hat.

Auch zwei Einrichtungen im Landkreis Schweinfurt wurden dabei bedacht: Das Wohnstift Steigerwald und die Einrichtung Dr. Loew – Soziale Dienstleistungen in Gerolzhofen.

Im Beisein von Landrat Florian Töpper und Bürgermeister Thorsten Wozniak übergaben Innungsobermeister Gerhard Götz und Bäckermeister Markus Gürsching einen Teil der Stollen vor Ort passend zum Nachmittagskaffee im gut besuchten Gemeinschaftsraum des Wohnstifts.

Bei vorweihnachtlicher Stimmung kamen die Gäste sowie Bewohnerinnen und Bewohner ins Gespräch und Obermeister Götz konnte sich selbst davon überzeugen, dass es nicht viel braucht für den „Genuss von nebenan“.

„Ich freue mich sehr, dass diese Aktion heuer wieder stattfinden kann und der Einladung viele Bewohnerinnen und Bewohner im Haus gefolgt sind. Begegnungen wie diese sind sehr wertvoll und wichtig. Vielen Dank an alle beteiligten Bäckereien. Sie haben diese Aktion erst möglich gemacht. Einen herzlichen Dank richte ich an dieser Stelle an alle Pflegekräfte. Sie leisten tagtäglich einen großartigen Einsatz in diesen herausfordernden Zeiten“, sagte Landrat Florian Töpper vor Ort.

Ein Drittel der Stollen geht zudem an weitere Einrichtungen im Raum Haßfurt sowie ein weiteres Drittel an die Stadt Schweinfurt für die Sozialweihnachtsfeier

