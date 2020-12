Ein Weihnachtsgeschenk fÃ¼r vielleicht die Nach-Baum-Zeit: Die Mighty Dogs versteigern fÃ¼nf Trikots

SCHWEINFURT – Pünktlich unter den Weihnachtsbaum werden es die Trikots nicht schaffen. Aber eignen sich dennoch für ein tolles Weihnachtsgeschenk: Ab sofort starten die Mighty Dogs mit der Versteigerung einzelner Trikots auf ebay.

Versteigert werden die Trikots von:

• Leonardo Ewald

• Tobias Schwab

• Mark Heatley

• Dylan Hood

• Jakub Körner

All diese Spieler werden diese Saison nicht mehr für die Mighty Dogs auf Punkte- und Torejagd gehen, auch wenn nochmal Eishockey – in welcher Form auch immer – gespielt werden sollte.

Die Mighty Dogs sagen: „Seid dabei und bietet für die getragenen Trikots von den fünf genannten Jungs. Macht euch oder die Person, die ihr beschenken wollt, eine große Freude. Gleichzeitig unterstützt ihr die Mighty Dogs in dieser aktuellen Situation. In diesem Sinne: 3..2..1.. MEINS!“

Hier der Link zur Versteigerung:

www.ebay.de/sch/airface61/m.html?item=324421400809&hash=item4b8905b8e9%3Ag%3A7AcAAOSwPDtf24IA&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562

Die Spieler haben sich inzwischen anderen Vereinen angeschlossen. Leider konnte das Medienteam der Mighty Dogs diese Vereine nicht mitteilen. SW1.NEWS holt es nach: Tobias Schwab und Leonardo Ewald spielen nun für Hamm in der Oberliga Nord, Mark Heatley schloss sich dem EV Lindau in der Oberliga Süd an. Dylan Hood und Jakub Körner scheinen in ihre Heimat zurück gekehrt zu sein….