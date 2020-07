Kurios: Die 1b des ERV Schweinfurt spielt in einer Liga mit Ex-Oberligist Sonthofen

SCHWEINFURT – Neu eingeteilt hat der Bayerisches Eissportverband die Eishockey-Bezirksligen, die nun in vier Gruppen mit jeweils acht Teams an den Start geht. Die 1b des ERV Schweinfurt hat es dabei mit zahlreichen neuen Gegnern zu tun.

Nur die Würzburger Eisbären sind ein verbliebener Derbyrivale. Dagegen stehen nunmehr nicht mehr die Fahrten in den Osten Bayerns nach Regen oder Mitterteich an, sondern es geht in den Süden, nach Schwaben und ins Allgäu.

Attraktivster Gegner und natürlich klarer Favorit auf den Aufstieg ist der ERC Sonthofen. Die Bulls zogen sich nach sechs Jahren in der Oberliga aus finanziellen Gründen zurück und müssen nun ganz unten wieder neu anfangen.

Nur Bad Wörishofen und Kempten stellen 1b-Mannschaften. Weitere Gegner sind die Teams aus Maustadt (quasi die 1b der Memminger), Senden und Türkheim. Vor allem in den Eishallen der beiden letztgenannten Orsten waren sicherlich bilang die wenigsten Schweinfurter Eishockeyfans.

Die Gruppen:

Bezirksliga Bayern 1

EV Aich

ESC Dorfen Eispiraten 1b

ESV Gebensbach

EHC Mitterteich Stiftland Dragons

ERC Regen Red Dragons

EHC Regensburg Spiders

EHC Straubing

EHC Waldkraiburg Löwen 1b

Bezirksliga Bayern 2

EHC Bad Aibling 1b

EV Berchtesgaden

ESC Geretsried River Rats 1b

ESC Holzkirchen

DEC Inzell Frillensee

TEV Miesbach 1c

Münchener EK Luchse

ERSC Ottobrunn

Bezirksliga Bayern 3

EG Woodstocks Augsburg

ESV Bad Bayersoien

ESV Dachau Woodpeckers

TSV Farchant

EV Fürstenfeldbruck 1b

EV Königsbrunn Pinguine

EV Mittenwald

EA Schongau 1b

Bezirksliga Bayern 4

EV Bad Wörishofen 1b

ESC Kempten 1b

HC Maustadt

ERV Schweinfurt Mighty Dogs 1b

1.EC Senden Crocodiles

ERC Bulls Sonthofen

ESV Türkheim

ESV Würzburg Eisbären

Foto: ERV Schweinfurt Einsbe

Laut Homepage der Mighty Dogs gehören zum Kader der „Einsbe“ unter anderem Steffen Reiser, Jonas Knaup, Andreas Kleider oder Viktor Ledin.