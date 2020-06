Darf der FC 05 auf die 3. Liga hoffen? Oder werden ausgerechnet die WÃ¼rzburger Kickers Spielverderber?

SCHWEINFURT / MÜNCHEN – Vieles wurde geschrieben die letzten Tage über den Aufsteiger aus der Fußball-Regionalliga Bayern in die 3. Liga. Der BFV meldete am Montag fristgerecht Tabellenführer Türkgücü München. Doch ob der DFB als Organisator der 3. Liga das akzeptiert?

Wenn ja, dann aber anscheinend nur dann, wenn man nicht nach den Statuten geht oder wenn ausgerechnet der große Rivale des FC Schweinfurt 05 eine überraschende Rolle spielt. Die Schnüdel könnten als Zweiter und Nachrücker profitieren, wenn die Türken nicht aufsteigen können.

Die präsentierten in ihren Unterlagen nun zwei Stadien: Das Grünwalder und das Olympiastadion, in dem sie jeweils einige Partien austragen wollen. Alle Heimspiele in einem geht nicht, weil das Grünwalder auch von 1860 und Bayern München 2 bespielt wird. Für das Olaympiastadion sind andere Veranstaltungen vorgesehen, unter anderem große Open Airs. Also müsste Türkgücü wechseln.

Der DFB verlangt aber eine „uneingeschränkte Stadionverfügbarkeit“ für EINE Arena. Also müsste der Verband eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Ob man dazu aber in Frankfurt bereit ist?

Schon lange hält sich das Gerücht, dass Türkgücü München noch weitere Stadien als „Notlösung“ parat hätte und die Bestandteil sind der Bewerbungsunterlagen. Alternativstandort für die Heimspiele soll dabei der 300 Kilometer entfernte Dallenberg sein, wo die Würzburger Kickers ihre Partien – vielleicht bald in der 2. Bundesliga? – austragen. Was hätte das nur für ein „Gschmäckle“, wenn ausgerechnet das Stadion der Rothosen einem Aufstieg der Schnüdel in die 3. Liga im Weg stehen würde…