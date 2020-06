Die SchnÃ¼del wollen hoch: Der 1. FC Schweinfurt 05 startet eine Luftballonaktion

SCHWEINFURT – Hoch Hinaus soll es gehen für die Schnüdel und seine Anhänger. Im Rahmen einer besonderen Aktion können alle Fans des 1.FC Schweinfurt 05 großartige Preise gewinnen und gleichzeitig für einen guten Zweck spenden. Denn ein Teil der Einnahmen geht an die Tafel Schweinfurt!

Gemeinsam mit Laumer Versicherungen schickt der Verein zahlreiche Ballons hoch hinaus – mit einer Postkarte inklusive. Mit etwas Glück kommt die Postkarte wieder auf dem Postweg an den FC 05 zurück.

Über den Onlineshop können sich alle Anhänger ihre persönliche Postkarte für 5€, 8€ oder 10€ sichern. Dabei gilt: Je mehr Postkarten erworben werden, desto höher sind die Gewinnchancen! Im Juli gehen alle erworbenen Karten mittels Luftballons auf Reisen. Sollte eine Postkarte gefunden und an den FC Schweinfurt 05 portofrei zurückgesendet werden, kann sich der Käufer freuen – denn jede Rücksendung gewinnt! Insgesamt verlost der FC 05 Preise im Wert von ca. 500€

19,05% der Einnahmen gehen an die Tafel Schweinfurt

Einen Teil der Einnahmen spendet der 1.FC Schweinfurt 05 an die Tafel Schweinfurt und möchte damit denen helfen, die nicht nur durch Corona in Not geraten sind und besondere Hilfe benötigten. Dazu zählen die Menschen, die bei der Tafel Schweinfurt versorgt werden. Am 10. Juli werden die Luftballons nach oben auf die Reise geschickt. Um 15 Uhr lässt der FC 05 die Luftballons im Willy-Sachs-Stadion steigen.

Gewinnpreise:

1. Preis: Dauerkarte (Stehplatz) & Trikot grün

2. Preis: Trikot grün & Fanschal

3. Preis: Fanshopgutschein 50€

Fanshopartikel für jede weitere Rücksendung

Weitere Teilnahmebedingungen:

Rechtsweg ist ausgeschlossen

Teilnahmefrist bis zum 09. Juli

Gewinner werden per Los ermittelt

Gewinnbenachrichtigung erfolgt per E-Mail

Datenschutz ist gewährleistet

Keine Barauszahlung möglich

Die AGB’s unter der Rubrik „Gewinnspiel“

Die Schnüdel freuen sich auf die Aktion und wünschen jedem Teilnehmer viel Glück.

Die Postkarten für die Luftballonaktion können hier bestellt werden: