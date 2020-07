Erstes Testspiel der SchnÃ¼del: In Altbessingen, leider unter Ausschluss der Ã–ffentlichkeit

Erstes Testspiel der Schnüdel: In Altbessingen, leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit

ALTBESSINGEN / SCHWEINFURT – Am kommenden Sonntag, den 02. August 2020, bestreitet der 1. FC Schweinfurt 1905 in der Vorbereitung um 14 Uhr das erste Testspiel. Gespielt wird auswärts beim und gegen den Bezirksligisten DJK Altbessingen. Das Spiel muss unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also ohne Zuschauer, stattfinden.

Die DJK wird von Christian Brauner trainiert, der bis Sommer lange Jahre im Nachwuchsbreich der Schnüdel arbeitete. Der 31-Jährige löste den Langzeit-Erfolgstrainer Michael Fery ab. Der Vater von FC 05-Spieler Kevin Fery führte die Altbessinger von der Kreisklasse bis zu aktuell Platz sechs der Bezirksliga.

Die Schweinfurter sind aktuell Tabellenführer der Regionalliga Bayern, da Türkgücü München vom Verband für die 3. Liga freigegeben wurde.