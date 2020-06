Montag entscheidet sichÂ´s: Findet TÃ¼rkgÃ¼cÃ¼ MÃ¼nchen ein Stadion – oder darf der FC 05 in die 3. Liga aufsteigen?

SCHWEINFURT / MÜNCHEN – Montag entscheidet es sich: Dann muss der Bayerische Fußball-Verband seinen Aufsteiger aus der Regionalliga in die 3. Liga bekannt geben. Tabellenführer Türkgücü München wäre der logische Kandidat. Aber klappt das auch? Oder rückt der FC Schweinfurt 05 nach und spielt ab Spätsommer gegen Kaiserslautern, Dynamo Dresden, 1860 München und andere Kracher?

Diverse Medien berichten nun Ende dieser Woche über die Situation bei Türkgücü. Und da äußert sich der neue und junge Geschäftsführer Max Kothny, dass man zwar einige Hürden bereits genommen, die dicksten Brocken aber noch vor sich hätte. Der allerdickste ist nach wie vor das Stadion, nachdem in München das Grünwalder nicht in Frage kommt für Türkgücü, da dort ja schon 1860 München und Bayern München 2 spielen. Und ob die Stadt das Olympiastadion wieder tauglich machen kann, klingt auch eher unwahrscheinlich.

Aus Unterhaching holten sich die Münchner schon mal eine Absage und hoffen nun, in Ingolstadt oder in Augsburg eine Heimat zu finden. Was in beiden Fällen natürlich nur eine Notlösung wäre und Kosten verursachen würde. Vor allem dann, wenn vorerst weiterhin ohne Zuschauer gespielt werden sollte. Präsident und Geldgeber Hasan Kivran will freilich unbedingt in den Profifußball und trifft dabei auch unliebsame Entscheidungen wie mit der Trennung von Geschäftsführer Robert Hettich und Trainer Rainer Maurer.

Einen neuen Übungsleiter sucht Türkgücü aktuell noch. Und – viel dringender – ein Stadion. Ohne Spielstätte wird der DFB wohl kein grünes Licht am Montag geben. Und spätestens dann wird´s richtig interessant für den FC Schweinfurt 05…

Aktuell schaut´s so aus, dass Türkgücü München wohl teils im Olympiastadion, teils sogar im Grünwalder wird spielen dürfen und daher in die 3. Liga aufsteigt. Allerdings verdichten sich die Anzeichen, dass der FC Schweinfurt 05 in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals dabei sein darf – womöglich mit Zuschauern? SW1.News und FuSWball.de berichten, sobald es konkrete Informationen gibt…