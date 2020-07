Pokal-Auslosung am Sonntag: Bayern benennt noch keine Vereine

KÖLN / SCHWEINFURT – Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/21 wird am Sonntag, 26. Juli 2020, ab 18:30 Uhr live aus dem studio in Köln in der „Sportschau“ im Ersten ausgelost.

Die meisten der 28 Amateurvereine (inklusive Drittligisten) stehen jedoch erst nach dem für 22. August geplanten Finaltag der Amateure fest. Deshalb wird mit zahlreichen Platzhaltern gelost. Von den Bayerischen „Amateuren“ stehen bislang nur die Würzburger Kickers als Teilnehmer der ersten Runde fest, die vom 11. bis 14. September 2020 ausgetragen werden soll.

Laut Statuten stellt der beste Amateurverein der Regionalliga Bayern einen Teilnehmer. An sich wäre das Türkgücü München. Doch der Bayerische Fußballverband hat die Mannschaft inzwischen ja für die 3. Liga freigegeben. Offizieller neuer Tabellenführer ist der 1. FC Schweinfurt 05. Doch dürfen die Schnüdel wirklich ran und auf das große Los Bayern München oder Borussia Dortmund hoffen?

„Für Bayern sind die Regularien beschlossen, es gilt der Stichtag. Der Stichtag ist noch nicht festgesetzt“, sagt Dr. Rainer Koch etwas nebulös. Der BFV-Präsident und DFB-Vizepräsident wollte sich auf Nachfrage nicht äußern, ob der Verband Türkgücü oder Schweinfurt 05 meldet.