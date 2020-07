RB Leipzig, Mainz 05, VfB Stuttgart: SchnÃ¼del-Talente wechseln in Bundesliga-Leistungszentren â€“ und zu hochklassigen Amateurteams

SCHWEINFURT – Acht Fußball-Talente aus dem Nachwuchs des FC 05 haben in diesem Sommer den Sprung in ein Bundesliga-Nachwuchsleistungzentrum geschafft. Darunter waren ein Spieler der U16, ein Spieler der Bayernliga-U15 und gleich vier Spieler der U14.

„Das zeigt, dass unsere Talentausbildung in der Schnüdel Akademie ein perfektes Sprungbrett für Talente aus der ganzen Region ist, die es in den Profibereich schaffen möchten“, sagte Stefan Braungardt, Junioren-Koordinator Leistungsbereich beim FC 05 und Regionalauswahltrainer für den DFB. „Natürlich ist es auch schmerzlich, die Talente zu verlieren, aber es hat sich ja immer wieder gezeigt, dass bei einigen Spielern auch eine Rückkehr denkbar ist. Dann profitieren wir auch von der Ausbildung und von der Erfahrung, die sie in den Bundesliga-NLZs gesammelt haben.“

Auch die Wechsel der Spieler, die in diesem Sommer aus der U19 in den Männerbereich aufrücken, verdeutlichen das Niveau des Schweinfurter Nachwuchsleistungszentrums. Drei Akteure schafften den Sprung in die Regionalliga, zwei davon beim FC 05. Alle anderen schafften es in die Verbandsligen. „Wer die Ausbildung an der Schnüdel Akademie bis zum Ende durchläuft, hat die Qualität, als U19-Abgang mindestens in der Herren-Landesliga oder zum Teil auch gleich in der Bayernliga zu starten“, sagte Dominik Groß, Vorstand Jugend.

Jan Gernlein, Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft, erklärte: „Mit Jan Reichert und Emir Bas konnten wir gleich zwei Spieler trotz ihres jungen Alters in unseren Profikader integrieren, wo sie schon in der vergangenen Saison erste Einsätze hatten. Das freut uns ganz besonders und zeigt, dass die gute Arbeit im Nachwuchsbereich auch bei den Profis ankommt.“

Aber auch die Entwicklung der Weggänge zu anderen Vereinen verfolgen die Verantwortlichen des FC 05 genau, so Gernlein: „Wir hoffen, dass sich der ein oder andere nun auch durch gute Leistungen im Herrenbereich für unsere Regionalligamannschaft anbietet, wie das zuletzt bei Martin Thomann geklappt hat.“

Weggänge aus der U19:

Jan Reichert, Emir Bas (eigene Profis), Nicolas John (TSV Aubstadt, Regionalliga), Julius Landeck, Diego Schwab (beide TSV Großbardorf, Bayernliga), Luis Wirth, Felix Wehner, Luca Knöll, Nicolas Reinhart, Tim Stühler (alle SV Euerbach/Kützberg, Landesliga)

NLZ-Wechsel:

Enrico Lingor (2004, Greuther Fürth, U17 Bundesliga)

Jannes Werner (2005, Carl Zeiss Jena, Internat, U17 Bundesliga)

Alper Özden (2006, FC Ingolstadt, Internat, U15 Regionalliga)

Altin Ibisi (2006, RB Leipzig, Internat, U15 Regionalliga)

Valentin Schmitt (FSV Mainz, Internat, U15 Regionalliga)

Julian Brätz (2006, VfB Stuttgart, Internat, U15 Regionalliga)

Kevin Ziegler (2007, 1. FC Nürnberg)

Vincent Wenzel (2008, 1. FC Nürnberg)

Das ist eine Pressemeldung des 1. FC Schweinfurt 05