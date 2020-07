Startet der FC 05 am Samstag gegen Strahlungen in seine Testspielphase?

SCHWEINFURT / STRAHLUNGEN / GOCHSHEIM – Gut möglich, dass ab August – also schon in wenigen Tagen – in Bayern wieder Fußballspiele erlaubt sind und auch der FC 05, der sich am Sonntag über das Pokal-Los Schalke 04 natürlich sehr freute, am Wochenende erstmals testen kann.

Geplant haben die Schnüdel anscheinend schon etwas, denn auf der offiziellen Homepage tauchen für den kommenden Samstag, den 1. August (wenn der TSV Großbardorf gegen den TSV Aubstadt kicken will) gleich zwei offensichtlich angedachte Spiele auf.

Einerseits ein Match um 14 Uhr beim oder gegen den Rhöner Kreisligisten FC Strahlungen, dann um 16 Uhr eine Partie beim oder gegen den Bezirksligisten TSV Gochsheim.

„Es geht gegen die U19“, erklärt Gochsheims Abteilungsleiter Achim Eisend den Irrtum und würde sich natürlich dennoch freuen, wenn der Kick gegen die Bayernliga-A-Jugend der Schnüdel zustande kommt.

Aus Strahlungen hört man folgendes: Am Dienstag habe die Vorstandschaft eine Sitzung, dann könne man mehr zu dem Thema sagen. Auf Nachfrage bestätigt Trainer Tobias Strobl den Plan, am frühen Samstagnachmittag auf Strahlungen zu treffen.

Der FC Schweinfurt 05 sendete bislang noch keine Infos an die Medien, wann und wo man gegen wen zu testen gedenkt, wenn es denn wieder erlaubt ist. Das soll dann am Dienstag der Fall sein, wenn die Entscheidung positiv ausfällt.

Gespannt sind die Fans natürlich auch auf Informationen, wie der Kartenverkauf laufen würde, wenn denn Fans beim Pokalschlager Mitte September gegen Schalke 04 zugelassen sind. Im Raum steht, dass 2000 Zuschauer im Stadion denkbar sein könnten.

Dann würde es natürlich Sinn machen, einem jeden Fan, der eine Dauerkarte für die kommende, außergewöhnliche Restsaison mit Ligapokalrunde und anschließenden Meisterschafts-Play-offs erwirbt, mit einem Pokal-Ticket für Schalke zu belohnen. Wetten, das dann ganz schnell 2000 Dauerkarten weg wären?