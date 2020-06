VertragsverlÃ¤ngerung beim FC 05: Tim Danhof bleibt Schweinfurt treu, zwei weitere AbgÃ¤nge

SCHWEINFURT – Die letzte Vertragsverlängerung beim 1. FC Schweinfurt 05 ist fix: Mittelfeldspieler Tim Danhof hat bei Schweinfurt für ein Jahr, mit Option auf eine weitere Spielzeit, unterschrieben. Der 23-Jährige freut sich auf die Herausforderung mit den 05ern.

„Ich fühle mich sehr wohl in Schweinfurt. Ich wurde hier super aufgenommen und kann mich beim FC 05 sehr gut entwickeln! Ich glaube, dass sowohl der Verein, als auch wir als Team bereit sind den nächsten Schritt zu gehen und natürlich, haben wir noch ein offenes Ziel mit dem Aufstieg in die 3. Liga, welches wir im nächsten Jahr erreichen wollen“, erklärt Danhof bei seiner Vertragsverlängerung.

Mit seinem Wechsel zum FC 05 im Sommer 2019 stand der Mittelfeldspieler bereits 21 Mal für die Schnüdel auf dem Platz und konnte seine spielerische Stärke immer wieder unter Beweis stellen. „Tim hat mit seinen 23 Jahren schon eine unheimliche Qualität, die er an den Tag legt“, freut sich Geschäftsführer Markus Wolf über die Vertragsverlängerung von Tim Danhof. „Er hat sich bereits in dem einen Jahr sehr gut bei uns entwickelt, wir glauben aber, dass noch mehr Potenzial in ihm steckt. Daher freue ich mich sehr, dass er weiterhin für die 05er auf dem Platz stehen will und auch zukünftig alles geben wird, um die Ziele des Vereins erreichen zu wollen.“

Mit fünf Toren und fünf Vorlagen hat sich Tim Danhof einen festen Platz im Team erarbeitet. Dass die gemeinsame Arbeit auch weiterhin fortgeführt wird, macht auch Cheftrainer Tobias Strobl stolz. „Wir freuen uns sehr, dass sich Tim dazu entschieden hat, seinen Vertrag bei Schweinfurt zu verlängern und er den eingeschlagenen Weg mit uns weiterhin verfolgt. Er hat eine extrem hohe Individualität. Wir wollen mit ihm den nächsten Schritt gehen, indem wir noch mehr Konstanz über die komplette Saison bei seinen Leistungen rein bekommen. Dann werden wir noch viel mehr Freude mit ihm haben.“

Der 1. FC Schweinfurt 05 freut sich über die Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Tim Danhof und hofft auf viele weitere Erfolgsmomente.

Außenbahnspieler Gianluca Lo Scrudato (24, zu PK Pirmasens) verlässt hingegen nach zwei Spielzeiten die Schnüdel. Weiterer Abgang ist nun auch noch Christian Köppel (25), bei Sascha Korb (27) ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen.