Initiative â€žRhÃ¶n barrierefreiâ€œ: Wege, Attraktionen, Events fÃ¼r Menschen mit GehbeeintrÃ¤chtigungen

RHÖN – Daniel Alt aus bad Brückenau ist aufgrund seiner MS-Erkrankung auf einen Rollstuhl angewiesen. Zusammen mit meiner Frau erkundet er seit nunmehr drei Jahren die Rhön nach Wegen, Attraktionen, Events, die auch für Menschen mit Gehbeeinträchtigungen machbar sind.

Daniel Alt berichtet von seiner Initiative „Rhön barrierefrei“:

„Wie haben bis heute ca. 50 Wanderungen, viele Locations, einige Gastro- und Hotel-Angebote gecheckt. Über unsere Homepage www.rhoen-barrierefrei.de finden uns immer mehr Interessierte – und wir helfen mit konkreten Tipps und Vorschlägen bei der Urlaubs- und Ausflugsplanung.

Wir wollen Naturerlebnisse und Outdoor-Aktivitäten auch für Menschen ermöglichen, die solche Erfahrungen nur noch eingeschränkt unternehmen können. Es gibt wunderbare Möglichkeiten, wir arbeiten an einer Sammlung, einem Reiseführer für diese Zielgruppe – Familien mit Kinderwägen freuen sich natürlich auch über solche Infos.

Auf der Seite heißt es beispielsweise:

„Die Rhön ist unsere Heimat. Und trotz Rollstuhl wollen wir sie erleben.

Wir sind viel in der Natur unterwegs – und wollen diese Erfahrung auch anderen Menschen ermöglichen. Deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, barrierefreie Angebote zu finden.

Unsere Angebote

Unser Katalog wächst stetig!

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie barrierefreie Wege/Touren, Unterkünfte, Veranstaltungen usw. in der Rhön erleben wollen.

Unser Rolli Book Rhön (c) ist in Vorbereitung! Hier finden Sie bald unsere gesamten Ergebnisse in einem Reiseführer genau auf Sie zugeschnitten. Bestellen Sie jetzt zum Vorzugspreis von € 9,80!

Wir haben bisher 40 Touren getestet. Ganz viele davon sind prima mit dem Rollstuhl zu bewandern. Und wir haben uns das ganz genau angesehen!

Wir testen mit verschiedenen Rollstühlen. Neben unseren Aktiv-Rollis haben wir noch Elektro- und Segway-Rollstühle.

Am Rhöner Kuppenritt (Fahrrad-Event) habe ich mein Berkelbike vorgespannt, beim Neustädter Stadtlauf hat mir das Vorsatz-Rad Vosara wunderbare Dienste erwiesen!

Die Krankenkasse hat mich mit dem Adventure von Alber (wird so nicht mehr angeboten) versorgt. Der E-Rollstuhl erfüllt seinen Zweck, aber richtige Naturerlebnisse – auch auf unebenen Wanderwegen – lassen sich damit nur bedingt erreichen.

Viel mehr Spaß und Freude erleben wir mit unserem Segway-Rollstuhl. Ich bin begeistert von meinem Freee F2 von der Freee Mobility GmbH, kenne natürlich auch andere Produkte, die auf der Segway-Basis aufbauen.

Wir können also eine große Auswahl anbieten; Je nach Wegstrecke und Dauer, Oberfläche, Einkehrmöglichkeiten und anderen Kriterien haben wir alles im Programm – und können auch Leihgeräte besorgen.

Wir stellen Ihnen einen individuellen Vorschlag zusammen – und falls gewünscht, begleiten wir Sie gerne und stellen Ihnen die Rhön dabei ganz persönlich vor!

Rufen Sie uns an – dann geht es barrierefrei in das wunderschöne UNESCO-Reservat Rhön!

Ihre Unterkunft

Ganz sicher wollen Sie länger bleiben! Und dafür haben wir ganz unterschiedliche Möglichkeiten gefunden: Vom 4-Sterne-Haus direkt in Bad Brückenau´s Kurpark über barrierefreie Zimmer in einem Tagungshaus bis hin zur Jugendherberge haben wir für jeden Geschmack und Geldbeutel das passende Angebot.

Wir haben spezielle Preise ausgehandelt – für Sie lohnt sich also „Rhön barrierefrei“ gleich doppelt! Wir zeigen Ihnen die richtigen Angebote und gleichzeitig sparen Sie bares Geld, wenn Sie über uns buchen!

Gerne stellen wir Ihnen ein komplettes Programm zusammen. Ob Tagesausflug oder Rhön-Woche: Es wird sicher nicht langweilig! Und bestimmt kommen Sie wieder!

Wir haben auch Pakete für Gruppen – melden Sie sich bei uns, wir stellen Ihnen gerne ein Programm nach Ihren Wünschen zusammen.

Action, Spaß & Events

In der Rhön gibt es jede Menge zu erleben. Neben der wunderschönen Natur kann man unzählige Dinge unternehmen, Spaß haben.

Wir bringen Sie auf den heiligen Berg der Franken – den Kreuzberg ebenso wie auf die Wasserkuppe – bekannt für ihre lange Flieger-Tradition. Ob Klosterführung und -bier, ob barrierefreie Sommer-Rodelbahn, den Fuldaer Dom oder Segelfliegen über den Hügeln und Tälern der Rhön – wir finden das Richtige genau für Euch!

Auch die naheliegenden Kurbäder Bad Kissingen, Bad Bocklet und Bad Neustadt, die Flüsse Sinn und Saale laden zu sehr schönen Rundwegen ein – und kulturell ist auch einiges geboten:

Zum Beispiel hat König Ludwig der Erste in Bad Brückenau mit dem Schlosspark ein Kleinod geschaffen – er regierte von hier aus Bayern während seiner Urlaube…

Lassen Sie sich ein auf ein schönes Fleckchen mitten in Deutschland! Die Länder Thüringen, Hessen und Bayern arbeiten eng zusammen und wir sind permanent dran am Thema „Barrierefreiheit“!“

Mehr auch hier:

