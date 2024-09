SPD-Flohmarkt am 08.09.2024 in Niederwerrn

NIEDERWERRN – Seit über 25 Jahren findet nun der SPD-Flohmarkt in Niederwerrn auf dem Aldi-Parkplatz statt. Auch in diesem Jahr freut sich die SPD Niederwerrn Oberwerrn wieder über einen ausgebuchten Platz und viele Besucher.

Wie jedes Jahr gehen die Standgebühren in voller Höhe an den sozialen Zweck. So kommt dieses Jahr die Hälfte dem neuen Kindergarten in Oberwerrn und die andere Hälfte dem Eltern-Kind-Turnen des VfL Niederwerrn zugute.

Der Ortsvereinsvorsitzende Marc Leistner hofft auf einen sonnigen Tag mit vielen Besuchern.