Aufatmen: Dem Schonungauer Eishockeyspieler Milan Kopecky geht es mittlerweile besser

SCHONGAU / SCHWEINFURT – Aufatmen bei allen Eishockey-Fans: Der vor genau zwei Wochen beim Auswärtsspiel der Mighty Dogs zusammengebrochene Schongauer Spieler Milan Kopecky befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Die Mamuts aus Oberbayrn berichten jedenfalls auf Facebook und auf ihrer Homepage folgender Maßen:

„Milan auf dem Weg der Besserung

Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass sich der Gesundheitszustand von Milan in den letzten Tagen deutlich verbessert hat. Mittlerweile liegt er nicht mehr im Koma und konnte die Intensivstation verlassen. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut und er hat Kontakt mit seiner Familie und Mannschaftskollegen.

Die Familie Kopecky und die EA Schongau möchte sich auf diesem Weg bei allen bedanken, die mit ihrem Einsatz und Besonnenheit dazu beigetragen haben, dass Milan sich jetzt auf dem Weg der Besserung befindet.

Allen voran, den Ersthelfern vor Ort (Sanitäter, Rettungskräfte und Ärzte) sowie dem Team und Betreuern des ERV Schweinfurt.

Auch über die rege Anteilnahme im Netz, persönliche Nachrichten, Mannschafts- und Fanaktionen wollen wir uns bei „Eishockey Deutschland“ recht herzlich bedanken.“

Freitag, den 28. Februar, wird die beim Stand von 3:3 abgebrochene Partie in Schongau wiederholt. Bereits am Sonntag zuvor haben die Might Dogs Heimrecht gegen die Mammuts, auf die sich Anfang März in den Play-Downs bis zu fünf weitere Male treffen könnten, sollten beide Teams in der Abstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga die letzten beiden Plätze sechs und sieben belegen.

Diesbezüglich steht am heutigen Sonntag ab 18 Uhr eine ganz wichtige Heimpartie der Schweinfurter gegen den Tabellenfünften ESC Dorfen an.

Infos und Bild: www.schongau-mammuts.de