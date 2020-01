Dritter Kontingentspieler: Die Mighty Dogs verpflichten den Letten Eriks Ozollapa als weiteren Zugang fÃ¼r die Offensive

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Verstärkung für die Offensive – der 32-jährige Stürmer Eriks Ozollapa bringt reichlich Erfahrung mit nach Schweinfurt und unterzeichnete einen Vertrag für die restliche Saison der Eishockey-Bayernliga 2019/20. Eriks wird für den ERV mit der Rückennummer 42 auflaufen.

Die Mighty Dogs werden die übrige Bayernliga-Saison mit den drei Kontingentspielern Jeff Murray, Domantas Cypas und Eriks Ozollapa beenden. Es werden aber wie vom Verband vorgeschrieben immer nur zwei der drei Kontingentspieler im Kader stehen.

Blick in die Vergangenheit

Der 32-jährige Stürmer wurde im lettischen Riga geboren und begann dort mit seiner Eishockeylaufbahn. Nach Stationen in Lettland, Finnland und den USA wechselte der Eriks 2011 in die Oberliga zum Adendorfer EC. Für die Niedersachsen erzielte der Stürmer in 49 Spielen 56 Tore und 60 Vorlagen. Nach seinem Abschied in Adendorf tingelte der Lette weiter durch Europa und spielte unter anderem in der dritten englischen, der zweiten norwegischen und der höchsten lettischen Liga.

Interview mit Eriks Ozollapa

Mighty Dogs: Willkommen bei den Mighty Dogs! Du hast schon für einige Vereine in Europa auf dem Eis gestanden. Wo hat deine Hockeykarriere begonnen?

Eriks Ozollapa: „Da ich aus Lettland komme, fing alles auf einer Eisbahn in Riga an – die gibt es heute gar nicht mehr.“

Mighty Dogs: Wie ist der Kontakt zwischen dem Verein und dir zustande gekommen?

Eriks Ozollapa: „Zu Beginn der Saison hatte ich vor, wieder in Deutschland zu spielen. Aber aufgrund von Eisbahnproblemen in Adendorf musste ich meine Pläne wieder ändern. Der Kontakt zum ERV kam über Freunde zustande. Wir haben uns schnell geeinigt und ich freue mich die Mannschaft zu verstärken.“

Mighty Dogs: Lettische Spieler in Schweinfurt? Das ist nichts Neues! Worauf können sich unsere Fans bei dir freuen?

Eriks Ozollapa: „Ich werde mein Bestes geben, damit die Mannschaft erfolgreich ist und den Fans jedes Spiel Spaß macht.“

Mighty Dogs: Was weißt du schon über Schweinfurt?Eriks Ozollapa: „Ich weiß nicht viel über Schweinfurt, nur dass es in Bayern ist – und Bayern ist wunderschön.“

Mighty Dogs: Wir haben bereits darüber gesprochen, dass du in deiner Karriere viel herumgekommen bist. Was waren deine bisherigen Highlights?

Eriks Ozollapa: „Eishockey zu spielen ist schon ein Highlight für mich! Unvergesslich sind für mich der Pokalsieg mit Adendorf 2012, die Norwegische Meisterschaft 2015 und die Finalteilnahme um die lettische Meisterschaft in der vergangenen Saison.“

Mighty Dogs: Deine ersten Worte an die Fans?

Eriks Ozollapa: „Ich freue mich darauf euch alle zu treffen und hoffe, dass wir zusammen einen großartigen letzten Saisonabschnitt haben werden.“

Kurzsteckbrief

Geburtsdatum: 18.07.1987 in Riga, LAT

Alter: 32 Jahre

Nationalität: Lettland

Rückennummer: 42

Größe: 1,87 Meter

Gewicht: 89 kg

Position: Stürmer

Die letzten Vereine:

2013 bis 2014: HK Ozolnieki/Monarch (Lettland)

2014 bis 2015: Tønsberg Vikings (Norwegen)

2015 bis 2016: Invicta Dynamos (England)

2016 bis 2017: Zemgale (Lettland)

2017 bis 2019: Tønsberg Vikings (Norwegen)

2019 bis 2020: Prizma Riga (Lettland)

Leistungsdaten 2019/20

Prizma Riga: 19 Spiele / Tore: 5 / Assists: 2

Die Mighty Dogs wünschen Eriks Ozollapa eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison bei uns in Schweinfurt. Ob Erik bereits an diesem Wochenende spielen wird, steht noch nicht fest.

Gegnercheck – ESC Geretsried „Riverrats“

Mighty Dogs zu Gast in Oberbayern. Im zweiten Auswärtsspiel der Zwischenrunde sollen nun gegen die „Riverrats“ die ersten Punkte in der Fremde geholt werden. Der ESC ist bereits voll im Wettbewerbsmodus, denn ihr ersten Heimspiel konnten die Geretsrieder mit 3:2 gegen den TSV Peißenberg gewinnen. Spielbeginn an der Jahnstraße ist am Sonntag, den 19. Januar 2020, um 18 Uhr.

Mannschaftskader – ESC Geretsried

Tor

#30 Morczinietz Martin

#72 Albanese David

Abwehr

## Rieder Maxi

#4 Jorde Bernhard

#5 Fuchs Dominic

#27 Stava Ondrej – Kontingentspieler

#33 Englbrecht Stephan

#65 Gania Paul

#66 Rizzo Luis

#85 Tauber Hans

#86 Rieger Maximilian

Sturm

#7 Strobl Florian – Spieler im Fokus

#9 Köhler Martin

#12 Hölzl Michael

#14 May Benedikt

#20 Berger Klaus

#23 Merl Daniel

#24 Rizzo Stefano

#26 Merker Matthias

#39 Bursch Daniel

#41 Reiter Josef

#67 Hochstraßer Xaver

#70 Horváth Ondrej – Kontingentspieler / Spieler im Fokus

#94 Bursch Daniel

#97 Köhler Jonas

Cheftrainer

Wanner Sebastian

Top-Scorer des ESC Geretsried

Daniel Merl 1 Spiel / 2 Punkte (1 Tor, 1 Assist)

Stefano Rizzo 1 Spiel / 1 Punkt (1 Tor, 0 Assists)

Dominic Fuchs 1 Spiel / 1 Punkt (1 Tor, 0 Assists

Top-Scorer des ESC Geretsried nach der Hauptrunde

Ondrej Horvath 20 Spiele / 38 Punkte (19 Tore, 19 Assists)

Florian Strobl 26 Spiele / 38 Punkte (18 Tore, 20 Assists)

Stava Ondrej 19 Spiele / 24 Punkte (3 Tore, 21 Assists)

Die letzten Spiele des ESC Geretsried

ESC Dorfen – ESC Geretsried 3:10

ESC Geretsried – TSV Peißenberg 3:2

Ergebnisse aus der Hauptrunde

18.10.2019, ERV Schweinfurt – ESC Geretsried 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

08.12.2019, ESC Geretsried – ERV Schweinfurt 6:4 (1:1, 5:0, 0:3)

Spieler im Fokus

Ondrej Horvath – Topscorer in der Hauptrunde

Der 27-jährige Mittelstürmer geht in seine sechste Saison für die Oberbayern. 238 Scorerpunkte erzielte der Tscheche in 148 Pflichtspielen für den ESC. Ondrej Horvath spielte bis zur U20 beim HC Znojmo in seiner Geburtsstadt. Nach zwei Spielzeiten in der dritten tschechischen Liga für KLH Hradec und HC Milevsko folgte zur Saison 2014/15 der Wechsel zum ESC Geretsried in die Landesliga.

Florian Strobl – 505 Pflichtspiele für das DEL2-Team „Tölzer Löwen“

Nach 114 Spielen in der DEL2 und 391 Spielen in der Oberliga für die Tölzer Löwen wechselte der 29-jährige Stürmer zur Saison 2019/20 wieder zu seinem Heimatverein Geretsried. In der vergangenen Saison erzielte der Flügelstürmer in 58 DEL2-Partien noch 19 Scorerpunkte und fungierte als Assistenzkapitän.

Stimmen zum Spiel

Stürmer Kevin Marquardt: „Das letzte Wochenende müssen wir unbedingt abhaken und versuchen die Fehler abzustellen. Als Mannschaft wollen wir 100% geben und die ersten Punkte holen.“

Verteidiger Tilman Pfister: „Es wird nicht einfach gegen Geretsried Punkte zu holen, aber wenn wir unser Spiel durchziehen dann können wir uns wichtige Punkte für die Zwischenrunde sichern. Dennoch wird es ein schweres Auswärtsspiel.“

Key Facts

In der Hauptrunde ein Sieg und eine Niederlage gegen den ESC

Über 300 km Anreise für den ERV

ESC seit zwei Spielen ungeschlagen

Hinweise zum Auswärtsspiel – 19.01.2020

Einlass: 17:00 Uhr

Bully: 18:00 Uhr

Tickets: Tickets an der Abendkasse erhältlich.

Navi: Jahnstraße 25, 82538 Geretsried

Die Mighty Dogs wünschen allen Auswärtsfahrern eine sichere An- und Abreise sowie ein unterhaltsames Spiel.

Verfasser: Medienteam Mighty Dogs / Foto: Mighty Dogs/ privat