GroÃŸe Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt nach der Gala der Mighty Dogs im letzten Drittel

SCHWEINFURT – Alles, was die Faszination Eishockey so ausmacht, bekamen die Fans der Mighty Dogs am Freitagabend geboten: Einen frühen Doppelschlag, danach Leerlauf und vier Tore der Gäste, schließlich eine unglaubliche Aufoljagd im letzten Drittel mit einem späten Siegtreffer. Unterm Strich war´s klasse.

Nur knapp über 400 Zuschauer sahen den zweiten Sieg in Serie, auf den es an sich in den ersten 75 Sekunden hinauslief, denn Jan Kouba und Kevin Marquardt sorgten gegen die schläfrig wirkenden Gäste für zwei ganz schnelle Tore. Nach dem 2:0 waren weitere Treffer möglich. Allerdings verkürzten dann die Geretsrieder. Und ab der 25. Minute netzten nur sie ein. Weitere drei Mal. Es stand zur zweiten Pause 2:4 – unfassbar!

Was dann aber passierte, machte die wenigen Leute im Eisstadion glücklich. Eriks Ozollapa brachte die Hausherren auf 3:4 heran, Rückkehrer Simon Knaup glich aus – und 103 Sekunden vor dem Ende sorgte Jan Kouba (auf dem Bild) mit seinem zweiten Treffer des Abends für Begeisterung mit seinem Siegtor zum 5:4.

In der Tabelle bedeutet das nun Rang sechs bei nur noch fünf Punkten Rückstand auf Dorfen und das rettende Ufer. Die Schweinfurter haben noch zwei Spiele mehr auszutragen, darunter beide Partien gegen Schlusslicht Shongau, das am Freitag allerdings Dorfen nach Verlängerung schlug. Am Sonntag müssen die Mighty Dogs nach Peißenberg zum Tabellendritten, der unbedingt noch Zweiter werden möchte.

Eishockey, Bayernliga, Abstiegsrunde: ERV Schweinfurt Mighty Dogs – ESC Riverrats Geretsried: 5:4 (2:1; 0:3; 3:0)

Tore für die Mighty Dogs: 1:0 (00:14) Jan Kouba (Eriks Ozollapa), 2:0 (01:15) Kevin Marquardt (Semjon Bär), 3:4 (47:16) Ozollapa (Kouba), 4:4 (51:51) Simon Knaup, 5:4 (58:17) Kouba (Jeff Murray, Ozollapa).

Strafminuten: Schweinfurt 12, Geretsried 10.

Zuschauer: 422.

In der Aufstiegsrunde der Landesliga gelang den Haßfurt Hawks ein aufregender 8:7-Sieg in Dingolfing. Damit ist der ESC wieder zurück im Aufstiegsrennen. Es könnte also sein, dass es kommende Saison zu einem Duell in der Bayernliga kommt.