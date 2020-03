Klassenerhalt in Pfaffenhofen: Die Mighty Dogs siegen und bleiben in der Bayernliga

PFAFFENHOFEN / SCHWEINFURT – Ein Glückwunsch geht an die Schweinfurter Mighty Dogs, die mal wieder in Pfaffenhofen jubeln durften. Dort, wo sie einst die Bayernliga klar machten, sicherten sie sich nun die erneute Zugehörigkeit zur vierthöchsten Eishockey-Spielklasse Deutschlands. Aus eigener Kraft, ohne fremde Hilfe, ohne in Abstiegs-Play-Downs zu müssen.

Lucas Kleider brachte die Unterfranken am frühen Sonntagabend in Überzahl in Führung. Und leitete somit eine Partie ein, die zum Abschiedsspiel seines Vaters Andreas wurde. Paukenschlag zwei: Markus Babinskys 0:2 anfangs des zweiten Drittels. Von nun an musste man nicht mehr mit Sorgen darauf blicken, wie parallel Schongau gegen Königsbrunn und Dorfen gegen Geretsried spielen.

Die Schweinfurter hatten den Ligaerhalt ja in der eigenen Hand dank des Sieges in Schongau am Freitag. Dass die Mammuts gegen die Pinguine zurück lagen und auch die Eispiraten gegen die River Rats beruhigte zusätzlich ein wenig. Sicher ist eben sicher… Philipp Schnierstein im Tor der Mighty Dogs war auf dem Posten, verhinderte einen Treffer der Pfaffenhofener. Alles lief wie nach Wunsch.

Bis zur 50. Minute. Da saß Andi Kleider gerade einen Zwei Minuten-Strafe ab, als es die Eishogs klingeln ließen. 1:2 – und plötzlich wieder Spannung. Obwohl sich Schongaus Heimniederlage längst abzeichnete. Doch Dorfen führte gegen Geretsried. Nun bloß kein Gegentor mehr fangen!

Und das klappte! Auch wenn Pfaffenhofen die letzten zwei Minuten seinen Goalie zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm und die Schweinfurter nochmals eine Strafzeit kassierten. Jan Kouba gelang mit einem Empty Net-Goal sogar die ensgültige Entscheidung. Die wenigen mitgereisten Fans, die dennoch für eine Heimspiel-Stimmung sorgten, durften jubeln. Die Mighty Dogs kamen mit einem blauen Auge davon.

Mit dem ESC Dorfen und der EA Schongau ermitteln ab dem kommenden Wochenende zwei Vereine aus Oberbayern den zweiten Absteiger neben den insolventen Bad Kissingern. Für die Schweinfurter Mighty Dogs geht es in der Bayernliga weiter. Vergessen darf man aber nicht, dass in der nun zuende gegangenen Runde vieles bis das meiste schief lief und die Zuschauerzahlen auf oft unter 500 abstürzten. Auf die Verantwortlichen wartet im Frühling und Sommer viel Arbeit.

Eishockey, Bayernliga, Abstiegsrunde: EC Pfaffenhofen Eishogs – ERV Schweinfurt Mighty Dogs: 1:3 (0:1; 0:1; 1:1)

Tore für Schweinfurt: 0:1 (08.) Lucas Kleider, 0:2 (25.) Markus Babinsky, 1:3 (60.) Jan Koba (ENG)

Und hier noch der offizielle Bericht des Medienteams der Mighty Dogs vom Freitags-Auswärtssieg in Schongau:

Wichtiger Auswärtssieg für die Mighty Dogs

Zum ersten Mal in dieser Saison stehen die Mighty Dogs nun vor dem letzten Spieltag der Abstiegsrunde auf einem Nicht-Abstiegs-Platz. Denn im Nachholspiel gegen die EA Schongau holten die Schweinfurter durch einen 2:4 Sieg drei Punkte und kletterten auf den 5. Platz in der Tabelle.

Auch wenn es beim Nachholspiel zwischen der EA Schongau und den Mighty Dogs um den Klassenerhalt ging, rückte der Sport erneut für einen Augenblick in den Hintergrund. Denn Milan Kopecky, der Ende Januar in der Overtime beim Spiel zwischen der EA Schongau und den Mighty Dogs auf dem Eis ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen war und noch vor Ort reanimiert werden musste, war im Stadion anwesend. Mittlerweile konnte er bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Um ihn und seine Familie bei seinem weiteren Genesungsprozess zu unterstützen hat Landsmann Ondrej Horvath vom ESC Geretsried bei den Bayernligavereinen Spenden gesammelt, die nun an Milan übergeben werden konnten. Die Mighty Dogs wünschen Milan ebenfalls weiterhin alles Gute und drücken ihm die Daumen, dass er sich wieder vollständig erholt!

Nach dem Spielanpfiff konnte man dann aber klar erkennen, dass sich beide Mannschaften der Tragweite des Ergebnisses hinsichtlich des vorzeitigen Klassenerhaltes vollauf bewusst waren. Keine Mannschaft wollte zuerst einen entscheidenden Fehler begehen und die gegnerische Mannschaft in eine vorteilhafte Lage bringen. Und so blieb es beim 0:0 nach dem ersten Spielabschnitt.

Danach kamen die Mighty Dogs besser aus der Kabine und Oleg Seibel brachte die Mighty Dogs mit 0:1 in Führung (24.). Bis zur zweiten Drittelpause hatten die Hausherren allerdings durchaus die Möglichkeit zum Ausgleich, doch Goalie Philipp Schnierstein hielt das Schweinfurter Tor sauber.

In der 46. Spielminute erhöhte erst Jeff Murray auf 0:2, bevor Semjon Bär mit einem weiteren Treffer die Schweinfurter Führung auf 0:3 ausbaute. Ein Powerplaytor von Jeff Murray fünf Minuten vor Spielende besiegelte den Sieg der Mighty Dogs. Daran konnten auch die beiden Tore von Jeffrey Szwez nichts mehr ändern (57./59.).

„Wir sind natürlich zufrieden. Unser Ziel war die ganze Woche in Schongau drei Punkte zu holen. Das haben wir geschafft. Wir fahren am Sonntag nach Pfaffenhofen – dort brauchen wir noch ein paar Punkte und dann schauen wir, was passiert“, war Trainer Zdenek Vanc froh, dass mit dem Sieg gegen Schongau der erste Schritt an diesem Wochenende erfolgreich gemacht wurde.

Somit gehen die Mighty Dogs als Tabellenfünfter in den finalen Spieltag der Abstiegsrunde. Allerdings müssen auch beim Tabellenführer in Pfaffenhofen am besten drei Punkte her, damit die Mighty Dogs (11 Punkte; -9 Tordifferenz) aus eigener Kraft vor den beiden direkten Verfolgern dem ESC Dorfen (11P; -16 TD) und EA Schongau (10 P; -17 TD) bleiben. Das mal wieder alles entscheidende Endspiel in Pfaffenhofen beginnt am Sonntag, den 01.03.2020, um 17 Uhr.

Spielstatistik: EA Schongau – Mighty Dogs 2:4 (0:0; 0:1; 2:3)

0:1 Oleg Seibel (Andreas Kleider, Eugen Nold), 24. Minute

0:2 Jeff Murray (Jan Kouba, Eriks Ozollapa), 46. Minute

0:3 Semjon Bär (Kevin Marquardt), 50. Minute

0:4 Jeff Murray (Jan Kouba, Eugen Nold), 55. Minute, PP1

1:4 Jeffrey Szwez, 57. Minute

2:4 Jeffrey Szwez (Ronald Dvonc, Tobias Maier), 57. Minute

Strafminuten: EA Schongau 10, Mighty Dogs 10

Zuschauer: 253