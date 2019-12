Knappe Niederlage der Mighty Dogs bei TabellenfÃ¼hrer Miesbach, 1b siegt deutlich in WÃ¼rzburg

Knappe Niederlage der Mighty Dogs bei Tabellenführer Miesbach, 1b siegt deutlich in Würzburg

MIESBACH / SCHWEINFURT – Erster gegen Zwölfter – dass die Aufgabe für die Mighty Dogs auswärts bei Tabellenführer Miesbach eine hohe Hürde sein würde, wusste man vorher schon. Doch die Schweinfurter standen ganz dicht vor einem Erfolgserlebnis, kassierten erst nach 55 Minuten und vier Sekunden das Tor zur 2:3-Niederlage.

Bohumil Slavicek traf da wie auch schon vorher zum 2:1 in Schweinfurter Überzahl, wonach die Gäste aber wenig später durch Domantas Cypas mit sogar zwei Mann mehr auf dem Eis ausglichen. Vorher vergab Jeff Murray einen Penalty. Dusan Froschs 1:0 hatte Murray Mitte des zweiten Drittels egalisiert. Werner Ludwig stand diesmal an der Bande, noch immer haben die Mighty Dogs keinen Trainer.

Vielleicht tut sich ja bis Sonntag was, wenn die Mighty Dogs ab 18 Uhr den Tabellendritten aus Waldkraiburg empfangen, der am Freitagabend zuhause gegen Pfaffenhofen verlor und der auch zuvor schon gegen Königsbrunn und in Peißenberg unterlag.

Gute Nachrichten gab´s von der Schweinfurter 1b, die am Freitagabend das Freiluft-Derby beim ESV Würzburg mit 8:3 gewann. Das war das Kellerduell der Bezirksliga, beide Mannschaften hatten zuvor noch keinen Punkt.

Eishockey-Bayernliga: TEV Miesbach – ERV Schweinfurt: 3:2 (0:0; 1:1; 2:1)

Tore für Schweinfurt: 1:1 (35:10) Jeff Murray (Jan Kouba), 2:2 (50:20) Domantas Cypas (Murray, Eugen Nold – 5:3).

Strafminuten: Miesbach 8 + 10 (Josef Frank) + 20 (Josef Frank), Schweinfurt 10.

Zuschauer: 331.