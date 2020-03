Neues vom Eishockey: Der Ex-Schweinfurter Randy Neal wird wieder Trainer in PeiÃŸenberg

Teilen Facebook

PEISSENBERG – Während sich bei den Mighty Dogs nach dem Ende der Saison, die so gerade nochmal gut ging, bislang nichts Neues tat, meldet ein Rivale der Eishockey-Bayernliga und verpflichtete einen Ex-Schweinfurter.

Randy Neal, der einst für den ERV Schweinfurt auf dem Eis stand, wird wieder Trainer beim TSV Peißenberg an seinem Wohnort. Bei den Eishacklern war er bereits längere Zeit tätig, dann aber in Landsberg und zuletzt in Dorfen, wo der 63 Jahre alte Kanadier die Play Downs nicht vermeiden konnte. Durch den Saisonabbruch aber bleiben Dorfen (und auch Gegner Schongau) in der Bayernliga und sind 2020/21 Gegner der Mighty Dogs.