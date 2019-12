Sieg nach PenaltyschieÃŸen: Aus PeiÃŸenberg kommen die Mighty Dogs nicht ohne Beute heim

Teilen Facebook

PEISSENBERG / SCHWEINFURT – Na also, es geht doch: Beim nun auf Platz sieben zurück gefallenen TSV Peißenberg, der somit in der bald beginnenden abstiegsrunde wieder zum Gegner werden könnte, gewannen die Mighty Dogs am Sonntagabend nach Penaltyschießen und überholten in der Tabelle die Mammuts aus Schongau.

Nach torlosem ersten Drittel gingen die Eishackler Mitte des zweiten durch Martin Andrä in Führung. Knapp fünf Minuten päter glich Jeff Murray aus, trotzdem gingen die Schweinfurter mit einem Rückstand in die zweite Pause. Und es dauerte in finalen Abschnitt bis 35 Sekunden vor dem Ende, ehe Lukas Fröhlich doch noch ausglich. Die Verlängerung blieb torlos, im Penaltyschießen traf entscheidend Marcel Grüner (Foto) zum Sieg, nachdem zuvor auch Jeff Murray einnetzte, Jan Kouba aber vergab. Kevin Keßler im Tor parierte zwei Mal.

Kommenden Sonntag steht noch das Heimspiel eggen den EC Pfaffenhofen an, den man in der Tabelle der Eishockey-Bayernliga dann auch noch überholen kann. Wichtig wäre es, sich mit einem Erfolgserlebnis in die dann folgende Runde zu verabschieden, in der man a.) den Abstieg vermeiden muss und sich b.) sogar ja noch einen Pre-Play-off-Platz sichern kann, um gar Aufstiegsspiele zur Oberliga zu bestreiten.

Eishockey-Bayernliga: TSV Peißenberg Eishackler – ERV Schweinfurt Mighty Dogs: 2:3 nach Penaltyschießen (0:0; 2:1; 0:1)

Tore für die Mighty Dogs: 1:1 (33:03) Jeff Murray (Domantas Cypas, Jan Kouba – 4:4), 2:2 (59:25) Lukas Fröhlich (Murray, Kouba), 2:3 (65:00) Marcel Grüner (Penalty).

Strafminuten: Peißenberg 10, Schweinfurt 12.

Zuschauer: 523.