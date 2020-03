Die Ã„ra Norbert Kleider geht weiter: Der ewige Torwarttrainer beim FC 05

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Das Trainerteam des 1. FC Schweinfurt 1905 bleibt zusammen. Nach Co-Trainer Jan Gernlein hat auch Torwarttrainer Norbert Kleider vorzeitig seinen Vertrag für ein weiteres ein Jahr, also bis zum 30.06.2021 verlängert. Damit bilden die drei, also Cheftrainer Tobias Strobl, Co-Trainer Jan Gernlein und Torwarttrainer Norbert Kleider das Trainerteam der 1. Mannschaft auch in der kommenden Spielzeit.

Bereits 1985 begann Norbert Kleider bei den Schnüdeln als Torwarttrainer. Der ehemalige Bundesligaprofi spielte selbst in seiner Jugend beim 1. FC Schweinfurt 05, schaffte damals den Sprung in die 1. Mannschaft. 1975 wechselte er dann zum FC Bayern Hof, für die er 64 Spiele in der 2. Bundesliga bestritt. Die Karriere von Norbert Kleider als Torhüter ging anschließend beim TSV 1860 München weiter. Für den Verein stand er in fünf Bundesligaspielen im Tor. 1982 zog es Kleider dann zurück in die Heimat zum 1. FC Schweinfurt 05. Nachdem er seine Karriere als Spieler 1985 beendete, übernahm er das Amt des Torwarttrainers.

Der 1. FC Schweinfurt 05 freut sich sehr darüber, dass Norbert Kleider nach 35 Jahren als Torwarttrainer auch noch ein weiteres Jahr mit den Schnüdeln auf dem Platz stehen wird. Wir haben mit ihm nach der Vertragsunterzeichnung unter anderem über seine Ziele in der laufenden und kommenden Saison gesprochen.

Damit heißt es dann in der kommenden Saison 36 Jahre Torwarttrainer beim FC 05 – herzlichen Glückwunsch erst einmal Norbert, was hat dich gereizt, noch ein Jahr dran zu hängen?

Norbert Kleider: „Ich habe mir gedacht, wenn alles passt, warum soll ich aufhören. Das Trainerteam, mein Torhüterteam und auch die Mannschaft – es macht Spaß hier zu arbeiten und solange das der Fall ist und ich körperlich fit bin, gibt es keinen Grund aufzuhören. Meine Frau ist auch zufrieden, wenn ich aufgeräumt bin. Ich kann es mir selbst aber auch gar nicht vorstellen, wenn ich den ganzen Tag frei habe, wie ich meinen Tagesablauf gestalten soll. Ich glaube, daran müsste ich mich erst einmal gewöhnen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich weiter machen kann“.

Fit sein ist ein gutes Stichwort – wie intensiv sind die Trainingseinheiten unter dem jetzigen Trainerteam?

Norbert Kleider: „Für mich sind sie kein Problem, bei den Spielern müsst ihr die Jungs fragen“. (lacht)

Wie ist deine Einschätzung für die laufende Saison. Mit acht Punkten Vorsprung ist Türkgücü München Spitzenreiter. Was ist deiner Meinung nach noch drin für den FC 05?

Norbert Kleider: „Die Frage wird aktuell sehr häufig gestellt und ich muss sagen: Man weiß nie, wie es läuft. So ist es im Sport. Wir versuchen auf jeden Fall alles, warum sollten wir auch aufgeben. Die Chance ist weiterhin da, bei Türkgücü München gab es zuletzt eine gewisse Unruhe im Verein. Wenn sie jetzt patzen, können wir das vielleicht für uns nutzen, deswegen sollten wir die Flinte meiner Meinung nach nicht ins Korn werfen“.

Die Arbeit als Torwarttrainer machst du schon 35 Jahre, wie hat sich die Arbeit auch im Laufe der Zeit entwickelt?

Norbert Kleider: „Man muss natürlich mit der Zeit gehen. Das Torwartspiel hat sich sehr verändert. Zu meiner Zeit war man im Tor gestanden und hat versucht die Bälle zu halten, die gekommen sind. Heutzutage hat der Torhüter noch eine ganz andere Funktion. Durch die Systeme, die gespielt werden, übernimmt ein Torwart jetzt die Libero-Rolle. Das heißt, er muss viel mehr mitspielen, muss immer wach sein, muss die Spieleröffnung gut machen, er muss also ein guter Fußballer sein. Das hat sich in der Richtung extrem geändert und dadurch muss man das Torwarttraining auch dementsprechend gestalten und immer versuchen, bei dem ein oder anderen die Schwächen, die er noch hat, zu verbessern“.

Mit deinen drei Torhütern, die du aktuell im Team hast, treffen ja unterschiedliche Charaktere aufeinander, wie würdest du die drei Luis Zwick, Jan Reichert und Andreas Binner beschreiben?

Norbert Kleider: „Also zunächst muss ich sagen: Das ist das A und O für mich, dass es im Team mit den Torhütern zusammen passt. Ich muss sehen, dass sie weiterkommen wollen, dass es innerhalb des Trios auch passt. Ich könnte es nicht haben, wenn hintenrum einer gegen den anderen schürt aber bei uns ist es nicht der Fall. So ein gutes Team, wie wir es derzeit haben, kann man sich gar nicht wünschen und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Luis ist ein Torhüter, der unheimlich fixiert auf sein Torwartspiel ist. Er will sich immer verbessern und auch innerhalb der Mannschaft bringt er sich sehr gut ein. Jan Reichert ist noch sehr jung aber man merkt schon, dass er einen wichtigen Stellenwert hat, weil er auch schon eine gewisse Zeit mit dabei ist. Bei einem Spieler, der aus der eigenen Jugend kommt, ist es natürlich auch eine wichtige Aufgabe, ihn best möglichst auszubilden, um ihn so weit wie möglich nach oben zu bringen. Andi Binner ist natürlich die Top Nummer drei, der für gute Laune innerhalb der Mannschaft sorgt. Man darf bei ihm aber nicht vergessen, dass er trotz seiner guten Laune, die er mitbringt auch sehr ehrgeizig ist. Das ist das Wichtigste für mich, dass im Training immer gearbeitet wird und die Jungs mit vollem Elan dabei sind und das sind alle drei, das muss man sagen“.

Dass das Team in dieser Saison zu einer sehr guten Einheit zusammengewachsen ist, wird oft erwähnt. Wie beurteilst du den Kader in der dieser Saison?

Norbert Kleider: „Die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt sind sehr gut. Im richtigen Moment wird auch mal von Spielern wie Adam Jabiri, ein ernstes Wort gesprochen, was manchmal sein muss, damit sich das Team auch verbessert. Wir haben aber überhaupt keine Probleme innerhalb der Mannschaft und das zeichnet die Truppe auch aus“.

Wie würdest du die Arbeit im Trainerteam beschreiben?

Norbert Kleider: „Wir arbeiten mit Tobias und Jan sehr eng zusammen. Wir sprechen uns immer ab, wie wir das Training gestalten, worauf wir im Training wert legen und planen demnach die Einheiten. Der Austausch mit den beiden Trainern könnte nicht besser sein, wir verstehen uns sehr gut und können offen miteinander kommunizieren“.

Du hast vor deiner Karriere als Torwarttrainer selbst für den FC Schweinfurt 05 gespielt, was bedeutet dir der Verein?

Norbert Kleider: „Der Verein wird ja immer von den Menschen geprägt, die vorne dran stehen. In den langen Jahren, in denen ich beim FC Schweinfurt bin, hat sich das sehr oft verändert. Momentan muss ich sagen passt es mit den Leuten, die hier den Verein führen, sehr gut zusammen. Wenn wir unsere Ziele erreichen, wäre das noch das i-Tüpfelchen für alle Verantwortlichen“.

Die Planungen für die neue Saison laufen bereits, was erhoffst du dir mit dem FC Schweinfurt 05 in der kommenden Saison?

Norbert Kleider: „Erst einmal ist mir wichtig, dass mein Team zusammen bleibt, also sprich die Torhüter. Die weitere Planung macht unser Trainerteam gemeinsam mit der Geschäftsführung. Ich werde da immer informiert und ich finde, es sieht in der Planung jetzt schon sehr gut aus. Ich bin da sehr positiv gestimmt. Wenn es in dieser Saison nicht mehr mit dem Aufstieg klappen sollte, bin ich mir sicher, dass wir in der kommenden Saison wieder voll dabei sind. Natürlich ist es im nächsten Jahr so, dass man über die Relegationsspiele aufsteigt und dafür dann topfit sein muss. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen“.

Die Winterpause ist in der Regionalliga Bayern sehr lang, dementsprechend verlief auch die Vorbereitungsphase auch über einen langen Zeitraum. Wie arbeitest du in der Vorbereitung mit den Torhütern, um sie über den Zeitraum bei Laune zu halten?

Norbert Kleider: „Es ist wichtig, dass man immer eine Abwechslung im Training rein bringt. Wir setzen im Training immer Schwerpunkte, in der Vorbereitung müssen wir natürlich auch schauen dass die Fitness stimmt. Da gehört es dann auch dazu, dass die Torhüter einige Laufeinheiten machen müssen oder eben Krafttraining. Die körperliche Fitness ist die Voraussetzung für ein gutes Torhüterspiel, das haben wir in der Vorbereitung aber sehr gut hinbekommen und durch die Abwechslung innerhalb der Mannschaft mit dem Trainerteam haben wir uns denke ich top vorbereitet und können endlich ins erste Spiel starten“.

Samstag geht es dann im ersten Spiel der restlichen Runde zum SV Heimstetten, was muss der FC sich gegen den Gegner vornehmen, um die drei Punkte einzufahren?

Norbert Kleider: „Es ist klar, dass wir wach sein müssen, damit wir zu Null spielen. Ich bin davon überzeugt, dass die Jungs morgen alles geben, um die drei Punkte im ersten Spiel mitzunehmen“.

Vielen Dank an Torwarttrainer Norbert Kleider und auf eine weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit!

Das Interview führte das Medienteam des FC Schweinfurt 05