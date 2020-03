Erster Neuzugang fÃ¼r den FC 05: Kristian BÃ¶hnlein kommt aus MÃ¼nchen

Teilen Facebook

MÜNCHEN / SCHWEINFURT – Kristian Böhnlein wechselt im Sommer vom TSV 1860 München zum 1. FC Schweinfurt 05. Der Mittelfeldspieler hat bei den Schnüdeln für drei Jahre, also bis zum 30.06.2023, unterschrieben.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim 1. FC Schweinfurt 05“, erklärt der Neuzugang bei der Vertragsunterzeichnung. „Mit meiner Erfahrung will ich dem Verein helfen das mittelfristige Ziel, den Aufstieg in Liga 3, zu erreichen. Das Trainerteam, Geschäftsführer Markus Wolf und auch die sportlichen Bedingungen haben mich schnell überzeugt, dass Schweinfurt die richtige Entscheidung für mich ist“.

Der 29-jährige startete seine fußballerische Laufbahn in der Jugend beim SV Friesen, ehe er zum Hamburger SV wechselte. Für die U19 des HSV stand er in der U19-Bundesliga Nord/Nordost 46 Mal auf dem Platz, ehe er den Sprung in die zweite Mannschaft des Hamburger SV schaffte. 2010 wechselte der gebürtige Kronacher dann zur SpVgg Greuther Fürth II und kam in der Regionalliga Süd auf 15 Einsätze. 2011 wechselte der Mittelfeldspieler dann zum Vfl Frohnlach, mit denen er im darauffolgenden Jahr in die Regionalliga Bayern aufstieg.

Eine weitere Station von Kristian Böhnlein war in seiner Karriere die Spielvereinigung Oberfranken Bayreuth, für die er 136 Mal auflief. 2018 folgte dann der Wechsel zum TSV 1860 München. „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Kristian Böhnlein für den FC Schweinfurt 05 entschieden hat“, erklärt Geschäftsführer Markus Wolf. „Er ist ein Neuzugang, der nicht nur viel Erfahrung, sondern auch viel Qualität mitbringt. Ich bin mir sicher, dass er menschlich als auch sportlich sehr gut in unser Team passt und den Kader im Mittelfeld in der Qualität verbessern wird“.

In der 3. Liga kommt der Mittelfeldspieler auf bislang 10 Einsätze, insgesamt lief er im Trikot der Löwen bereits 19 Mal auf. Auch Cheftrainer Tobias Strobl freut sich über den ersten Sommertransfer 2020: „Er ist ein absolut erfahrener Spieler, der im richtigen Moment abgezockt ist. Er kennt die Liga aus dem Effeff und ist mit allen Wassern gewaschen. Er übernimmt viel Verantwortung und kann somit auch in kritischen Spielen eine entscheidende Rolle übernehmen. Also rundum ein absoluter Qualitätsspieler. Deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir ihn für den Verein gewinnen konnten und ich freue mich sehr darauf, ihn trainieren zu dürfen“.

Für die Vorbereitung des Kaders in der kommenden Saison 2020/2021 steht der erste Neuzugang damit fest. Der 1. FC Schweinfurt 05 freut sich auf die Zusammenarbeit mit Kristian Böhnlein in den nächsten drei Jahren.