Gemeinsam in die restliche Runde: Fanstammtisch beim FC 05 am 29. Februar

SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 veranstaltet am 29. Februar 2020 um 17 Uhr im Soccerdome einen Fanstammtisch. Vor dem Fanstammtisch findet um 13:30 Uhr das letzte Vorbereitungsspiel statt, bevor die restliche Runde der Regionalliga Bayern 2019/2020 startet. Gegner im Testspiel ist der Ligakonkurrent SpVgg Greuther Fürth II. Gespielt wird auf dem Gelände des Willy-Sachs-Stadions auf dem Kunstrasenplatz.

Mit dem Fanstammtisch will der Verein vor dem ersten Spiel in der Liga einen gemeinsamen Abend mit den Fans verbringen und die Möglichkeit nutzen, dass Cheftrainer Tobias Strobl näher vorgestellt wird. „Mit meinem Start im November als Cheftrainer konnte in den letzten vier Spielen die Fankulisse bei Schweinfurt schon etwas kennenlernen. Für intensive Gespräche vor der Winterpause fehlte allerdings die Zeit. Daher freue ich mich auf einen schönen Abend, auf viele Fragen und auf einen offenen Austausch zwischen Fans, Spielern und natürlich meiner Wenigkeit“, erklärt Tobias Strobl am Montagmittag.

Neben Cheftrainer Tobias Strobl wird sich auch Neuzugang Maximilian Bauer den Fragen der Fans stellen. Ebenso am Fanstammtisch teilnehmen werden Torhüter Luis Zwick, Mittelfeldspieler Sascha Korb und Innenverteidiger Lukas Billick. Unter dem Motto „Gemeinsam in die restliche Runde“ soll der Fanstammtisch dazu dienen, dass Fragen zum Team, zur restliche Runde und zum Verein gestellt und beantwortet werden können. Nach der offiziellen Fragerunde gibt es die Möglichkeit, sich mit den Spielern und Trainer Tobias Strobl in persönlichen Gesprächen austauschen zu können.

Start des Fanstammtisches ist am 29. Februar 2020 um 17 Uhr im Soccerdome Schweinfurt, Willi-Kaidel-Straße 3, 97424 Schweinfurt.