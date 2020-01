Marketing- und Teamleiter fÃ¼r Konzepte, Kampagnen und Sponsoren: Wladimir Slintchenko ist wieder ein SchnÃ¼del

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Ab dem 01. Februar 2020 wird Wladimir Slintchenko als neuer Marketingleiter beim 1. FC Schweinfurt 1905 tätig sein. Der gebürtige Schweinfurter übernimmt damit die Konzeption und Durchführung von Marketingkampagnen, ist zudem für die Sponsorenaquise- und Betreuung zuständig und wird zusätzlich als Teamleiter der Schnüdel agieren.

Der 31-Jährige war bereits als Spieler zwischen 2001 und 2013 beim FC Schweinfurt aktiv und freut sich nun im Funktionsteam der Schnüdel durchzustarten. “Im Zuge der stetigen Professionalisierung des Vereins, freue ich mich nun nach einigen Jahren in die Familie des FC 05 zurückzukehren. Mit Know How und Leidenschaft möchte ich dazu beitragen, die ambitionierten Ziele des Vereins weiter voranzutreiben. Ich bin vom Potenzial hier fest überzeugt. Gemeinsam mit der Unterstützung der Stadt und der Region sehe ich viele Möglichkeiten. Wer mich kennt weiß, dass ich schon sehr lange mit dem Verein verbunden bin. Von daher musste ich nicht lange überlegen, als sich die Gelegenheit ergab“.

Die Verbundenheit mit dem Verein wird in der fußballerischen Laufbahn des Abwehrspielers deutlich. Vladimir Slintchenko zählt zu den größten Erfolgen als Spieler mit dem FC 05 den Gewinn der Bayerischen Meisterschaft in der damaligen U15 und U17, den Aufstieg in die Bayern- und zuletzt auch in die Regionalliga Bayern. In seiner beruflichen Laufbahn beendete der 31-Jährige 2016 ein Masterstudium im Bereich Business Management an der Universität Würzburg, ehe er zuletzt als Unternehmensentwickler bei einem regionalen Sporttextilhersteller arbeitete.

Dass ein bekanntes Gesicht zum FC 05 zurückkehrt, freut auch Geschäftsführer Markus Wolf. „Mit Wladimir können wir einen neuen Marketingleiter präsentieren, der den Verein bestens kennt. Durch sein großes Netzwerk in der Region und seine Kenntnisse im Fußball sind wir uns sicher, dass er den FC 05 im Bereich Marketing & Sponsoring ein weites Stück vorantreiben kann. Beim FC 05 hat sich im letzten Jahr einiges getan und wir möchten nicht nur in der Liga, sondern auch im Funktionsteam bestens aufgestellt sein. Daher freue ich mich, dass wir einen weiteren Mitarbeiter „verpflichten“ konnten, der zum Einen neue Ideen umsetzen kann. Zum Anderen aber auch die Handschrift des Vereins kennt, da er sich schon sehr lange mit dem FC Schweinfurt identifiziert“.