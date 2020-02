Noch ein zusÃ¤tzlicher SchnÃ¼del-Test unter der Woche gegen Erlangen

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Nach dem Trainingslager in Belek findet das nächste Testspiel für den 1. FC Schweinfurt 05 bereits am kommenden Dienstag, den 18. Februar 2020 um 18:30 Uhr statt. Gegner ist der Bayernligist ATSV Erlangen. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz auf dem Gelände des Willy-Sachs-Stadions.

Für die Vorbereitung der restlichen Runde waren nach dem Trainingslager eigentlich nur noch zwei Testspiele, gegen den TSV Großbardorf und die Spielvereinigung Greuther Fürth II, geplant. Für das kurzfristig geplante Testspiel gegen den ATSV Erlangen hat Sportlicher Leiter Björn Schlicke folgende Erklärung: „Das Testspiel gegen Bayern Alzenau wurde ja vom Gegner abgesagt, daher wollten wir noch ein weiteres Testspiel bestreiten. Zudem kommt, dass die Witterungsbedingungen im ersten Trainingslager-Testspiel nicht optimal waren und wir nicht alles umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen haben. Um die Abläufe noch weiter zu festigen, haben wir daher anstatt einer Trainingseinheit das Testspiel gegen Erlangen geplant“.

Für die kommende Woche stehen in Schweinfurt also zwei Testspiele auf dem Plan. Angepfiffen wird am Dienstag um 18:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz. Bereits am darauffolgenden Samstag, den 22.02.2020 findet das Testspiel gegen den Bayernligisten TSV Großbardorf um 14.00 Uhr statt und eine Woche später, am 29. Februar 2020, testen die Schnüdel dann erneut – dieses Mal gegen den Ligakonkurrenten Spielvereinigung Greuther Fürth II. Anpfiff der Partie ist um 13:30 Uhr.

Am 7. März 2020 beginnt dann die restliche Runde der Regionalliga Bayern. Die Schnüdel sind im ersten Spiel auswärts beim SV Heimstetten gefordert.