Punktgewinn in Burghausen: Die U17 des FC 05 macht einen 0:2-RÃ¼ckstand wett

Punktgewinn in Burghausen: Die U17 des FC 05 macht einen 0:2-Rückstand wett

Teilen Facebook

Twitter

BURGHAUSEN / SCHWEINFURT – Im ersten Saisonspiel 2020 konnte die Schweinfurter U17 nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt aus Burghausen entführen. Es war ein Kellerduell zweier Mannschaften aus dem unteren Mittrelfeld der Tabelle.

Es war über die gesamte Spielzeit ein recht offenes und intensiv geführtes Match mit wahrscheinlich der einen oder anderen Torgelegenheit mehr für den Gastgeber. Das 1:0 durch den Burghausener Marrazzo (31. Min) aus ca. 25 Meter schlug unhaltbar für Torwart Mack im rechten Torwinkel ein nachdem ein Angriffsversuch des Gastgebers kurz vorher noch vereitelt werden konnte.

Kurz nach der Halbzeit nutzte Heimstürmer Sommer ein Unachtsamkeit in der Gästeabwehr zum 2:0 Führungstreffer (44. Min). Daraufhin folgte eigentlich die stärkste Phase der Schweinfurter U17 die sich mit dem 2:1 Anschlusstreffer durch Andreas Kundmüller aus Nahdistanz (55. Min) und Sonntagstreffer durch Lino Schramm (56. Min) aus ca. 30m in den linken Torwinkel sehr schnell belohnte.

Der Gast war nun am Drücker, konnte das Spiel aber leider nicht mehr komplett drehen und musste seinerseits in der hektischen Schlussphase in Unterzahl (Zeitstrafe Elias Reiher) noch um den Punkt bangen.

Fazit: Wer ohne sechs Feldspieler nach Burghausen reist und einen 2:0 Rückstand mit engagierter Teamleistung noch zu einem Punktgewinn rettet muss und kann damit zufrieden sein. Das nächste Spiel findet am Samstag 07.03.2020 um 14:00 Uhr beim souveränen Tabellenführer von 1860 München statt.

Fußball: U17 Bayernliga: Samstag, 29.02.2020, 14:30 Uhr

SV Wacker Burghausen – 1.FC Schweinfurt 05 2:2

Aufstellung: Noah Mack, Daniel Brozmann, Tom Siller, Tizian Strupp, Justin Sondheimer (ab 48. Min Elias Reiher), Robin Zeitler, Lino Schramm, Leon Feser (ab 48. Min Enrico Lingor), Luka Maric, Daniel Werb, Andreas Kundmüller

Tore: 1:0 (31.) Marrazzo, 2:0 (44.) Sommer, 2:1 Kundmüller (55.), 2:2 Schramm (56.)

Zuschauer: 50

Bericht: Lars Scheler